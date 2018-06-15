Соревновались чиновники федеральных ведомств
Накануне Дня России на стадионе «Юность» в Улан-Удэ прошла девятая ежегодная летняя спартакиада среди команд Федеральных органов исполнительной власти республики, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии.
По традиции в соревнованиях приняли участие команды Пенсионного фонда, Налоговой службы, Бурятстата, Казначейства, Росреестра, Фонда социального страхования и Роспотребнадзора.
Соревнования прошли по 6 видам спорта. В программу вошли: мини-футбол, мини-волейбол, настольный теннис, шахматы, легкоатлетическая эстафета, скиппинг. Игроков подбадривали команды поддержки и болельщики.
По итогам соревнований 1-е место завоевала команда Пенсионного фонда, 2-е место у команды Налоговой службы, на 3-ем месте оказалась команда Росреестра.
В Улан-Удэ прошла спартакиада среди госслужащих
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