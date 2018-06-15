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Писатели из Бурятии стали лауреатами российского конкурса

Писатели из Бурятии стали лауреатами российского конкурса
Общество, 
Они подписали договор с известным издательством

Цогто Жигмытов и Чингиз Цыбиков стали лауреатами престижного литературного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков, написанное на русском языке. Награждение победителей и подписание договора с издательством «Детская литература» состоялось в Москве.

- Награждение прошло в необычной обстановке: во время круиза по Москве-реке. На борту яхты собрались сами участники, вошедшие в шорт-лист, члены профессионального и юношеского жюри, а также гости и друзья конкурса. Награждали победителей Егор Кончаловский, внук Сергея Владимировича Михалкова, и председатель жюри шестого конкурса, писатель Сергей Шаргунов. В финал вышли 13 рукописей двенадцати авторов и одного творческого дуэта из Бурятии, - сообщили в пресс-службе БГУ.

Цогто Жигмытов является аспирантом кафедры философии Бурятского государственного университета. Он и его друг Чингиз Цыбиков написали и представили на конкурс фантастическую повесть «Квантонавты. Пятый факультет». По словам авторов, произведение - первая часть задуманного многосерийного романа для подростков.

Работы финалистов будут опубликованы в книжной серии «Библиотека лауреатов международного конкурса имени Сергея Михалкова» издательства «Детская литература». Также в бурятском издательстве по гранту министерства культуры России вышла книга Цогто Жигмытова и Чингиза Цыбикова под названием «Книга победителей». Всего писатели написали уже 5 романов и 20 рассказов.   
писатели конкурс
 
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