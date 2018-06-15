В стихотворении автор призывает защитить Байкал и природу республики
В небольшом авторском стихотворении, посвящённом Байкалу, поднимаются экологические проблемы. Автор стихотворения, которая указывается как Ларина, призывает задуматься жителей и защитить природу республики. Улан-удэнцы распространяют стихотворение в сети и делятся своими комментариями.
«Толь в Еравне, толь в Тунке,
Толь в Закамне, толь в Джиде.
В общем жил в местечке том
Жадный, маленький нойон.
Душу дьяволу отдал,
Да леса распродавал.
Позабыл, что гости мы
Этой матушки-Земли.
Дачи, виллы покупал,
В Куршевеле отдыхал.
А теперь хочу спросить,
Как же дальше будем
жить?
Что потомкам мы оставим?
Если только деньги славим.
Продаём мы всё и вся.
И Байкал наш, и леса.
Плачет Родина моя,
Что же мы творим, друзья?»
«Гости мы этой матушки-Земли»: Озеру Байкал посвятили стих
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