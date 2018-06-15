«Гости мы этой матушки-Земли»: Озеру Байкал посвятили стих

В стихотворении автор призывает защитить Байкал и природу республики



В небольшом авторском стихотворении, посвящённом Байкалу, поднимаются экологические проблемы. Автор стихотворения, которая указывается как Ларина, призывает задуматься жителей и защитить природу республики. Улан-удэнцы распространяют стихотворение в сети и делятся своими комментариями.



«Толь в Еравне, толь в Тунке,

Толь в Закамне, толь в Джиде.

В общем жил в местечке том

Жадный, маленький нойон.

Душу дьяволу отдал,

Да леса распродавал.

Позабыл, что гости мы

Этой матушки-Земли.

Дачи, виллы покупал,

В Куршевеле отдыхал.

А теперь хочу спросить,

Как же дальше будем

жить?

Что потомкам мы оставим?

Если только деньги славим.

Продаём мы всё и вся.

И Байкал наш, и леса.

Плачет Родина моя,

Что же мы творим, друзья?»





