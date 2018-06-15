Больной онкологическим заболеванием получил направление, но оплатила всё его дочь
В прокуратуру Железнодорожного района обратился улан-удэнец, инвалид 2 группы. Установлено, что в связи с онкологическим заболеванием крови он был направлен на консультацию в Центр Гематологии минздрава России в Москву.
- Затраты на авиабилет и платные медицинские услуги оплачены дочерью инвалида, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Мужчина обратился в Управление социальной защиты населения по Улан-Удэ, чтобы ему возместили затраты. Но ему отказали, ссылаясь на то, что затраты на лечение и проезд к месту лечения понесло другое лицо.
Прокуратура подала иск к министерству социальной защиты населения республики об оказании разовой медицинской помощи за счёт средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства России, поскольку фактически затраты понесены инвалидом.
Железнодорожный районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме.
Инвалиду в Улан-Удэ не оплатили проезд и лечение в Москве
Общество, Фото:
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