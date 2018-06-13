МВД запустило цикл видео «Бурятия – территория дружбы»

Дети рассказывают о многонациональной республике



МВД Бурятии запустило в социальных сетях цикл видеороликов «Бурятия – территория дружбы».



- Наша страна многонациональна и необъятна. Наша республика – не исключение. В дружбе и согласии живут здесь русские и буряты, татары и тувинцы, белорусы и эвенки – всего более 160 национальностей. И все – в тесном взаимодействии друг с другом, - уточняют в пресс-службе МВД по Бурятии.



На видеоролике из Мухоршибирского района республики юные жители рассказывают о дружбе народов. Ребята читают стихи, а в конце клипа машут руками.

