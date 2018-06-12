Предприниматель в Улан-Удэ не отстоял право платить за тепло по счётчику

Показания учитываются только тогда, когда все помещения дома оборудованы приборами учёта



Верховный суд Бурятии отменил решение Железнодорожного районного суда, которым удовлетворены исковые требования горожанина к ресурсоснабжающей компании.



Истец просил обязать компанию произвести перерасчёт задолженности за отопление его нежилого помещения по показаниям теплосчётчика.



Недвижимость оборудована исправным прибором учёта тепловой энергии, однако при расчёте ответчик исходит из нормативов без учета показаний.



Районный суд пришёл к выводу, что право истца оплачивать коммунальную услугу за потребленный объём не зависит от того, что не все собственники квартир дома ввели в эксплуатацию приборы учёта.



- Судебная коллегия посчитала выводы суда первой инстанции основанными на неверном толковании норм материального права, что привело к принятию незаконного судебного акта, поскольку, исходя из положений действующего законодательства, порядок расчёта размера платы за отопление зависит от того, введен ли в эксплуатацию общедомовой прибор учета, а также всеми ли собственниками жилых и нежилых помещений этого дома введены в эксплуатацию индивидуальные приборы учёта, поскольку сам факт оснащения многоквартирного дома, жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме прибором учёта не предполагает начала использования его сведений в расчетах с момента установки в случае, если не был осуществлен ввод в эксплуатацию прибора учёта, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



По делу установлено, что в доме в настоящее время все жилые помещения оборудованы индивидуальными приборами учёта, которые введены в эксплуатацию. Однако в этом доме имеется 4 нежилых помещения, и только в одном из них, собственником которого является истец, установлен и введён в эксплуатацию счётчик.



Коллегия согласилась с доводами представителя ответчика о том, что показания учитываются только тогда, когда все помещения дома оборудованы приборами учёта, которые не только установлены, но и введены в эксплуатацию.



