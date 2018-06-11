Марек Каминский намерен за два месяца добраться из Польши в Японию на электрокаре «Ниссан Leaf». Цель экспедиции – популяризация электричества как экологического вида топлива
По территории России его маршрут пролегает от Калининграда до села Жаргаланта в Бурятии. Перед тем, как отправиться в Нижегородскую область Марек Каминский посетил Москву, где встретился с известными российскими путешественниками Федором Конюховым и Виктором Боярским.
Каминский подчеркивает, что задача его экспедиции, помимо поиска новых маршрутов для путешествий, не оставлять за собой ничего, кроме безвредных следов от протекторов шин. Поддерживая эту инициативу, МРСК Центра и Приволжья обеспечила заправку его электромобиля на подстанции в Нижнем Новгороде.
Марек Каминский - экстремальный путешественник и полярник, покоритель двух полюсов. Один из самых популярных польских исследователей, который год от года исследует мир для того, чтобы менять общепринятые взгляды и доказывает окружающим, что все границы существуют только в наших мыслях. Он покорил два полюса Земли и сломал стереотипы, когда повторил свой поход с молодым человеком с ограниченными возможностями. Марек Каминский прошёл пешком около 4000 километров путём Святого Иакова, сообщает пресс-служба компании.
Польский путешественник на электрокаре доберётся до Бурятии
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