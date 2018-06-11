В Улан-Удэ пройдёт небольшой дождь

Ожидаются ливни по всей республике





По данным Бурятского гидрометцентра 11 июня в Иволгинском, Кяхтинском и Селенгинском районах прогнозируется чрезвычайно-высокая пожарная опасность - 5 класс.11 июня по республике местами кратковременные дожди различной интенсивности, грозы, ливни. Ветер северо-западный 5-10, местами до 13-18 м/с. Температура ночью 8-13, местами 1-6 тепла, днём 17-22, по юго-западу и югу до 26, по Прибайкалью 11-16 тепла.В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-12, днём 19-21 тепла.