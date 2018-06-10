В Улан-Удэ прошёл митинг, посвящённый 300-летию российской полиции









Также на мероприятии торжественно вручены паспорта граждан Российской Федерации четырнадцати подросткам из Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов города.



В завершение мероприятия к ребятам обратился член Общественного совета при МВД по республике Константин Черниговский. Он поздравил ребят с получением важного документа, сообщает МВД Бурятии. Также на мероприятии торжественно вручены паспорта граждан Российской Федерации четырнадцати подросткам из Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов города.В завершение мероприятия к ребятам обратился член Общественного совета при МВД по республике Константин Черниговский. Он поздравил ребят с получением важного документа, сообщает МВД Бурятии.

Собравшихся сотрудников органов внутренних дел и горожан поприветствовали начальник городского управления подполковник полиции Дмитрий Семёнов и автор скульптурной композиции Сергей Соколов.Дмитрий Семенов поздравил присутствующих с праздником и вручил сотрудникам Управления ведомственные награды, а восьми полицейским объявлено о присвоении очередного специального звания.