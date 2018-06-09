В Иркутской области спасли сломавшего ногу на реке мужчину

Человек упал с дерева в лесу и повредил ногу – такое сообщение поступило в службу спасения Иркутской области накануне днём



К садоводству «Лебединка», откуда поступил сигнал, направилась группа спасателей на квадроцикле. Происшествие случилось в 7 километрах от садоводства, в пойме реки Королок. Спасателей встретил товарищ пострадавшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



- Он объяснил, что до места нужно добираться по лесу, через болото и через реку, а затем вызвался проводить группу спасателей, - рассказывает начальник отдела экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Андрей Кармаданов. – Человек, упав с высоты, не смог подняться на ноги и, оставшись лежать под деревом, позвонил другу и попросил помощи.



Спасатели, осмотрев пострадавшего и обнаружив перелом ноги, наложили вакуумные шины и, с помощью горных носилок, облегчающих перенос человека по пересечённой местности, транспортировали его на руках через реку, а затем в кузове через лес. В садоводстве уже ждала карета скорой помощи.



- Человек, попав в сложную ситуацию, действовал правильно, - прокомментировал Андрей Кармаданов. – Он позвонил другу, который знал его местонахождение и сообщил все подробности в службу спасения. Спасательная операция, с учётом сложной местности, заняла около пяти часов. Задача была выполнена.

