Москвичам покажут фильм «Заповедное ожерелье Байкала»



В кинотеатрах московской сети запустили программу в честь Дня России под названием «1/7 часть суши». Это документальные фильмы, которые были представлены на международном фестивале детского и подросткового кино «Ноль плюс».



Программу документальных фильмов, рассказывающих о природе Отечества, покажут 11 и 12 июня кинотеатры сети «Москино».



- То, что мы в большинстве своём очень плохо знаем родную страну, к сожалению, не секрет. Что тому виной – высокие цены на внутренние перевозки, отсутствие информации о природных чудесах и красотах России или неразвитый сервис, сказать сложно. Но факт остаётся фактом – россияне лучше знают Турцию или Италию, чем достопримечательности собственной страны. Заполнить хотя бы отчасти этот пробел поможет кинопутешествие по родной стране, которую смогут совершить зрители кинотеатра «Берёзка», - говорят организаторы.



11 июня в 16:00 там состоится показ документального фильма «Уходящие голоса». Героиня фильма, этнограф Галина Афанасьева-Медведева, уже больше 30 лет ездит по самым дальним уголкам Сибири, по крупицам собирая память страны. Режиссёр Юлия Бывшева, возрастная категория – 12+. Фильм идёт 81 минуту.



Фильм «Заповедное ожерелье Байкала», который покажут в «Берёзке» 12 июня, в 16:00, посвящён природе уникального озера, существующего уже двадцать пять миллионов лет, а также заповедникам, национальным паркам и заказникам Бурятии, Забайкалья и Иркутской области – драгоценному заповедному ожерелью Байкала. Картина предназначена для зрителей старше 12 лет, режиссёр - Михаил Чумак, продолжительность фильма – 43 минуты.



Вход на киносеансы, посвящённые Дню России, свободный, количество мест ограничено, сообщает «Мой район - Новогиреево».

