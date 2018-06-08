Ярмарка вакансий прошла в Улан-Удэ

7 граждан были приглашены на собеседование
4 июня прошла городская ярмарка вакансий для граждан, освободившихся из мест лишения свободы и условно осуждённых.
Представителем отдела социальной защиты населения даны разъяснения участникам о мерах соцподдержки, о содействии социальной реабилитации, о получении единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Специалисты Центра занятости населения Улан-Удэ рассказали о порядке и возможности открытия собственного дела, о возможности обучения, участия в общественных работах и другие.
На ярмарке присутствовали 18 жителей Бурятии, освободившихся из мест лишения свободы и условно осуждённых.
К участию в ярмарке были приглашены представители трёх компаний, которые предложили здесь следующие вакансии: дворник, мойщик посуды, уборщик производственных и служебных помещений.
В результате 7 граждан были приглашены на собеседование, сообщили в Республиканском агентстве занятости населения.
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