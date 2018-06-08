Ярмарка вакансий прошла в Улан-Удэ



4 июня прошла городская ярмарка вакансий для граждан, освободившихся из мест лишения свободы и условно осуждённых.



Представителем отдела социальной защиты населения даны разъяснения участникам о мерах соцподдержки, о содействии социальной реабилитации, о получении единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



Специалисты Центра занятости населения Улан-Удэ рассказали о порядке и возможности открытия собственного дела, о возможности обучения, участия в общественных работах и другие.



На ярмарке присутствовали 18 жителей Бурятии, освободившихся из мест лишения свободы и условно осуждённых.



К участию в ярмарке были приглашены представители трёх компаний, которые предложили здесь следующие вакансии: дворник, мойщик посуды, уборщик производственных и служебных помещений.



В результате 7 граждан были приглашены на собеседование, сообщили в Республиканском агентстве занятости населения.

