Бурятские школьники сотрудничают с ЮНЕСКО

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Школьники джидинского села Белозёрск просят чиновников и меценатов купить им особое оборудование, сообщает АТВ

Школа находится в самом сердце Боргойского заказника, вблизи уникальных Белых озер. Там обитают многие виды перелетных птиц во время миграций. Для их изучения юным орнитологам нужна современная лаборатория, говорится в сюжете телекомпании АТВ.

Юлия Бурганова в Белозерской школе изучает редких насекомых, которые обитают только в Боргойском заказнике. Вместе с учителем биологии и одноклассниками она проводит целое научное исследование. В этом году оно посвящено жукам жужелицам и бабочкам пеструшкам. Их Юля ловила в степи.

Школьникам помогают учёные из Бурятского научного центра. У школы нет своей лаборатории, поэтому каждый раз жуков и бабочек приходится отвозить в Улан-Удэ.

Педагог Галина Дармаева рассказывает: она вместе с юными натуралистами в течение пятнадцати лет изучает обитателей Боргойской котловины и давно мечтает о недорогом, но своём оборудовании - в первую очередь нужны микроскопы и водяные бани.

- Если бы у нас была лаборатория, мы могли бы привлекать детей других школ района. В пределах ста тысяч лаборатория будет стоит хорошая, - говорит Галина Дармаева.

Школа нуждается и в фотоаппаратуре. Каждую весну ученики выезжают на Белые озера. Они – место отдыха и обитания трех сотен видов перелётных птиц, 120 из них - краснокнижные. Здесь, на озерах, в трех километрах от школы, пернатые ненадолго останавливаются, чтобы набраться сил перед долгим полетом в Юго-Восточную Азию, Африку и Южную Европу. Школьники с интересом наблюдают за поведением птиц, а вот зафиксировать их повадки не на что.

- Нам нужны те же самые фотокамеры, диктофоны для записи голосов птиц. Вовлечь детей - это самое главное. Может, кто-то станет именитым орнилотологом, может, кто-то станет именитым учителем биологии, - говорит Екатерина Гендунова, учитель биологии и географии.

В конце мая Белозерская школа, в которой учится полторы сотни детей, получила приглашение стать одной из ассоциированных школ ЮНЕСКО. Сейчас с этой международной организацией, которая призвана беречь культуру, науку и природу, сотрудничает девять тысяч школ по всему миру, в том числе 260 из России. Сегодня учащиеся подключились к глобальному флэшмобу ЮНЕСКО, исполнив танец «Загрязнение». Так он называется потому, что пришла пора отказаться от пластика, который практически не разлагается.

Своё видео они отправят координатору проекта - это одно из условий вступления в международную ассоциацию. Попав в неё, дети смогут общаться со сверстниками по всему миру. А ещё принимать участие в конкурсах фотографий и сочинений, выставках и летних лагерях. Учителя и школьники верят, что после того, как они станут частью команды ЮНЕСКО республиканское министерство образования, наконец, поможет им с деньгами на покупку лаборатории и фототехники, отмечает АТВ.

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