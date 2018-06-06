Родители трёхлетних детей, которым не досталось мест в детсады Читы при распределении весной 2018 года, накануне прямой линии с президентом России Владимиром Путиным записали видеообращение к нему, сообщила ИА «Чита.Ру» 6 июня одна из инициаторов видеосъёмки
- Наши дети стоят в детсад с рождения, и в этом году не получили путёвку на законом обещанное бесплатное дошкольное образование. Более полутора тысяч трёхлетних детей остались без мест. При обращении во все инстанции города, в том числе к губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой, мы получаем одинаковые отписки с одним и тем же ответом: «Мест нет», — говорится в обращении.
Родители заявили, что прокурорская проверка выявила нарушения, которые до сих пор не устранены.
Главной причиной для обращения к президенту, наравне с полученными отписками, стало то, что декретные отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет у родителей подходят к концу, средства на частные детсады есть не у всех, поэтому тем, у кого нет денег отправить туда ребёнка, будут вынуждены потерять работу.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным начнётся в 18.00 забайкальского времени 7 июня. В 2017 году президенту дозвонилась мать-одиночка Наталья Калинина из Забайкальского края. Она рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года пожар уничтожил село Шивия, и с тех пор она не может получить нормальное жильё. Сразу после прямой линии Калининой дали квартиру в одной из новостроект Читы.
Родители не попавших в детсад детей в Чите записали обращение к Путину
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