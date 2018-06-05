В Бурятии полицейские устроили флеш-моб





В Северобайкальске полицейские организовали флеш-мобом, выстроившись в огромную цифру «300», посвящённую 300-летию российской полиции. Там же торжественные мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу, установленному в честь сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Собравшиеся почтили память сотрудников органов внутренних дел минутой молчания.В Тункинском районе ветераны органов внутренних дел рассказали детям интересные факты становления российской полиции, о героях и событиях в истории полиции Бурятии, Тункинского района. Также для школьников провели экскурсию по отделу полиции.Мероприятия, посвящённые 300-летию российской полиции, проводятся во всех районах республики.Также полицейских поздравил глава республики Бурятия Алексей Цыденов. Сотрудникам органов внутренних дел МВД по Бурятии, которые добились наивысших показателей в службе, проявили мужество и отвагу при выполнении служебных обязанностей, вручили награды.