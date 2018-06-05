В Бурятии полицейские устроили флеш-моб

По всей республике проводятся мероприятия, посвящённые 300-летию российской полиции
В Северобайкальске полицейские организовали флеш-мобом, выстроившись в огромную цифру «300», посвящённую 300-летию российской полиции. Там же торжественные мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу, установленному в честь сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Собравшиеся почтили память сотрудников органов внутренних дел минутой молчания.
В Тункинском районе ветераны органов внутренних дел рассказали детям интересные факты становления российской полиции, о героях и событиях в истории полиции Бурятии, Тункинского района. Также для школьников провели экскурсию по отделу полиции.
Мероприятия, посвящённые 300-летию российской полиции, проводятся во всех районах республики.
Также полицейских поздравил глава республики Бурятия Алексей Цыденов. Сотрудникам органов внутренних дел МВД по Бурятии, которые добились наивысших показателей в службе, проявили мужество и отвагу при выполнении служебных обязанностей, вручили награды.
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По всей республике проводятся мероприятия, посвящённые 300-летию российской полиции
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