Погружение водолазов в Байкал на всероссийских учениях

На учениях им представляло сдать экзамен

В Республиканском центре народного творчества открылась выставка детского рисунка

На едином государственном портале улучшат услуги для зарегистрированных граждан

Эксперты дали советы родителям, намеревающимся отправить своих детей в летние лагеря

Дети проходили змейку и оказывали первую помощь

Ребята прочитают стихи и споют песни

У школьников воспитывали чувство бережного отношения к лесу

Нюней хурал является одной из древнейших буддийских традиций

Рассмотрят вопросы репродуктивного здоровья и профилактики рака

На ней представлено более 100 экспонатов