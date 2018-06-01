На учениях им представляло сдать экзамен
Как сообщал «Байкал-Daily», на Байкале проходят всероссийские учения водолазов. В Байкальском поисково-спасательном отряде, на базе в Иркутской области проходят учения водолазных специалистов и врачей. Также им нужно было сдать экзамен центральной водолазной комиссии для допуска и работы по назначению.
«Байкал-Daily» запечатлел одно из погружений. На кадрах видно, как водолазы надевают экипировку, проверяют обмундирование и начинают погружение.
Водолаз постепенно опускается в воду и уже там вновь тестирует поставку кислорода из баллона за спиной. После этого он медленно отплывает от судна. Однако шлаг цепляется за лестницу и водолаз, поняв, что он не может плыть дальше, возвращается назад.
На судне его встречает команда помощников, которые поправляют ему маску и помогают выбраться на сушу.
Погружение водолазов в Байкал на всероссийских учениях
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