4 красавицы из Бурятии претендуют на титул «Миссис Россия Мира»



- Всё пролетело на одном дыхании, было много эмоций, переживаний, радости и счастья, а главное женской красоты! Спасибо всем, кто верил и поддерживал меня, спасибо кто голосовал за меня и держал кулачки! Я чувствовала вашу поддержку! Я счастлива, – писала Наталья.









Публикация от Ирина (@mrs_world_russia) 22 Май 2018 в 10:59 PDT





Алина Игнатьева стала «Миссис-Улан-Удэ-2018». Тогда на конкурсе мамам предстояло дефиле со слингами, в которых сидели малыши. Девушки с детьми грациозно прошлись по сцене. Мнением о своём участии в конкурсе «Миссис Россия-2018» Алина коротко заявила со страниц соцсетей: «Вижу цель, иду к ней, не вижу препятствий». В комментариях подписчики активно поддерживают красавицу.









Публикация от Ирина (@mrs_world_russia) 22 Май 2018 в 11:21 PDT





Офтальмолог Анастасия Сандакова получила звание «1-ая Вице-Миссис-Улан-Удэ». Тогда коллеги из медицинского центра от души поздравили девушку и пожелали ей дальнейших успехов.



- Мы от всей души поздравляем Анастасию Робертовну - не только замечательного специалиста, но и талантливую и красивую представительницу нашего коллектива, которой с удовольствием доверяют своё здоровье наши земляки! – написали на странице в соцсети медики.









Публикация от Ирина (@mrs_world_russia) 22 Май 2018 в 10:54 PDT





Впереди голосование



Девушки из Бурятии уже произвели фурор на ужине, продемонстрировав коллекцию одежды бурятского дизайнера Милы Шараповой. Жюри понравились подарки «Дары Бурятии», выполненные в национальном стиле и упакованные в пакеты ручной работы из монгольского шёлка. Также жюри были восхищены и творческими номерами, отметив у бурятских красавиц восточную пластику.





Титул «2-ая Вице-Миссис Бурятия-2018» завоевала 38-летняя Наталья Быкова. Тогда в соцсетях красавица поблагодарила родных и близких за поддержку и неравнодушие.