4 красавицы из Бурятии претендуют на титул «Миссис Россия Мира»

Четыре красавицы представят Бурятию на конкурсе красоты «Mrs World Russia» («Миссис Россия Мира») в Краснодаре. Финал конкурса стартовал 28 мая, от республики выступят Марина Малгатаева, Наталья Быкова, Алина Игнатьева, Анастасия Санданова.
Коротко о каждой участнице
Девушки уже покорили сердца улан-удэнцев, победив в республиканских и городских конкурсах красоты среди замужних женщин. Как сообщал «Байкал-Daily», 31-летняя сотрудница банка Марина Малгатаева одержала победу в конкурсе «Миссис Бурятия-2018». Для конкурса девушка специально обучилась игре на хомусе. Жюри она представила эффектный номер.
Титул «2-ая Вице-Миссис Бурятия-2018» завоевала 38-летняя Наталья Быкова. Тогда в соцсетях красавица поблагодарила родных и близких за поддержку и неравнодушие.
- Всё пролетело на одном дыхании, было много эмоций, переживаний, радости и счастья, а главное женской красоты! Спасибо всем, кто верил и поддерживал меня, спасибо кто голосовал за меня и держал кулачки! Я чувствовала вашу поддержку! Я счастлива, – писала Наталья.
Алина Игнатьева стала «Миссис-Улан-Удэ-2018». Тогда на конкурсе мамам предстояло дефиле со слингами, в которых сидели малыши. Девушки с детьми грациозно прошлись по сцене. Мнением о своём участии в конкурсе «Миссис Россия-2018» Алина коротко заявила со страниц соцсетей: «Вижу цель, иду к ней, не вижу препятствий». В комментариях подписчики активно поддерживают красавицу.
Офтальмолог Анастасия Сандакова получила звание «1-ая Вице-Миссис-Улан-Удэ». Тогда коллеги из медицинского центра от души поздравили девушку и пожелали ей дальнейших успехов.
- Мы от всей души поздравляем Анастасию Робертовну - не только замечательного специалиста, но и талантливую и красивую представительницу нашего коллектива, которой с удовольствием доверяют своё здоровье наши земляки! – написали на странице в соцсети медики.
Впереди голосование
Девушки из Бурятии уже произвели фурор на ужине, продемонстрировав коллекцию одежды бурятского дизайнера Милы Шараповой. Жюри понравились подарки «Дары Бурятии», выполненные в национальном стиле и упакованные в пакеты ручной работы из монгольского шёлка. Также жюри были восхищены и творческими номерами, отметив у бурятских красавиц восточную пластику.
Впереди у девушек ещё фотосессия в национальных костюмах, которые для них подготовила Баярма Митупова, сообщили в минкульте Бурятии.
Мы готовы! ❤️❤️❤️Урагша! ⚜️1 день ⚜️ Приветственный ужин Визитки от участниц Смотр творческих номеров Спасибо огромное @milaymila_uu за шикарные платья 😍 и магазину @fishka_uu за украшения в национальном стиле ) А за белоснежную улыбку наших участниц ,спасибо любимым партнерам @my_brilliant_smile_ulanude #миссисбурятия2018 #миссисроссиямира2018
Сейчас идёт голосование за «Миссис Россию» на сайте http://mrsworld.ru/delegates2018/. Финал конкурса в Краснодаре состоится 2 июня.