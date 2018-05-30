В Улан-Удэ завершилась проверка ФСК на безопасность



- Проверка объёмная, был выявлен ряд нарушений, но радует то, что часть из них была устранена до настоящего времени и я надеюсь, что далее тоже будет соблюдаться противопожарное и санитарное законодательство, - отметила Елена Вершинина, представитель прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ.



Незначительные нарушения, составляющие основную часть представления, которые под силу устранить собственными силами учреждения, были ликвидированы незамедлительно, сообщает пресс-служба ФСК. Но есть нарушения, которые влекут за собой значительные финансовые вложения из республиканского бюджета. В данной ситуации речь идёт об автоматической системе пожаротушения.



- Мы сразу стали изучать этот вопрос и возможные варианты решения. Да, действительно, изначально в документации 2009 года предусматривалась такая система. Но в процессе работы, как мы все знаем, многое менялось, и фактически, к моменту сдачи объекта, ФСК был оснащён лишь необходимым минимумом для ввода в эксплуатацию. В ходе работы, мы все постепенно приводим в соответствие и дооснащаем, - сказал Григорий Покровский, директор ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений».



По итогам регулярных плановых проверок и учений со стороны контролирующих органов, учреждению даются рекомендации. На основании которых, составляются заявки для подачи их в министерство спорта и молодёжной политики, а затем в Народный Хурал и правительство республики Бурятия.



К слову, учреждение ежегодно подаёт заявки на различные нужды по обустройству, ремонту и оборудованию сооружений, в том числе по дооснащению системы пожарной безопасности и в целом безопасности объектов.



- Как раз 8 мая состоялось совещание у и.о. заместителя председателя правительства республики Бурятия по социальному развитию Быковой Татьяны, где были заслушаны все ведомства по итогам проверки. Мы подали заявку на монтаж автоматической системы пожаротушения в ФСК, согласно рекомендациям представления прокуратуры. По предварительным подсчётам вышло порядка 16 млн. рублей. Правительство, изучив наши документы, смету, приняли заявку к рассмотрению на ближайшей сессии Народного Хурала. Если деньги будут выделены, то уже в этом году, мы смонтируем такую систему пожаротушения в ФСК, чем и закроем этот оставшийся вопрос к нам, - пояснил Григорий Покровский, директор ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений».



Такие крупные сооружения, как Центральный стадион и особенно Физкультурно-спортивный комплекс, являются весьма специфичными в обслуживании. К примеру, в период проведения массовых мероприятий в универсальном зале, в частности концертов, автоматическая система пожарной сигнализации локально выключается и включается в работу ручное управление. Это вынужденная мера ввиду того, что при запуске дымовых спецэффектов срабатывает сигнализация и открываются люки дымоудаления, а если мероприятие проводится в зимнее время, то фактически это большие неудобства как для организаторов, так и для посетителей. Именно поэтому на такие моменты предусмотрен ручной режим, это в первую очередь диспетчерский пункт, который отслеживает все системы комплекса круглосуточно, усиление охраны по постам, инженерного состава и обслуживающих организаций комплекса.



- На все массовые мероприятия мы всегда предусматриваем усиление, как наших сотрудников, так и обслуживающей организации по техническим работам и ЧОП. Естественно, перед проведением массовых мероприятий мы информируем все службы и поэтому помимо нашего усиления всегда присутствует МВД, пожарная охрана, плюс проводится обследование органами госпожнадзора и ОМОН. Словом, всё, что находится в рамках полномочий и возможностей нашего учреждения, нам удаётся своевременно исполнять своими силами, - рассказал Григорий Покровский, директор ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений».



Остаётся дождаться решения вопросов, находящихся в зоне ответственности Народного Хурала и правительства республики, ведь безопасность населения первостепенная задача в любом деле, заключили в ФСК.

В частности, была проведена проверка Физкультурно-спортивного комплекса согласно заданию Генеральной прокуратуры Российской Федерации.