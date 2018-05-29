В больнице Улан-Удэ выбрали лучших уборщиков и завхозов

Конкурс провели среди младшего медперсонала



В Республиканской больнице имени Семашко прошёл конкурс профессионального мастерства среди уборщиков, младших медицинских сестёр, буфетчиц и завхозов. Предложила провести конкурс среди младшего медицинского персонала главный врач республиканской больницы Евгения Лудупова. Советом завхозов было разработано положение о проведении конкурса, составлены оценочные листы совместно с эпидемиологическим отделом, бухгалтерией, планово-экономическим отделом.



- Ни одно медицинское учреждение не может обойтись без простых, но очень нужных и важных профессий как санитарка, уборщица, буфетчица, сестра-хозяйка. На плечах этого младшего персонала лежит много обязанностей – от поддержания чистоты лечебных палат и кабинетов до ухода за пациентами. Это самый незаметный для широкой общественности класс медработников, но функции, которые они выполняют, ничуть не менее значимы для пациентов, особенно тех, которые не могут сами себя обслуживать, - сообщают организаторы.



Конкурс состоял из двух письменных этапов с тестами и открытыми вопросами, а также включал практическое задание по гигиенической обработке рук.



Лучшими завхозами Республиканской больницы стали: Дульская О.Д., занявшая первое место - поликлиника, Попова И.Е. - второе место, - ОНМК и ОРИТ-4, Самбарова И.И. - второе место - неврология 2, Кутенкова О.Н. - третье место - взрослое ЛОР, Антонова Н.А. – третье место- ПДО.



Лучшие уборщики Республиканской больницы - это Имеева И.Ф. - первое место - поликлиника, Монтоева Р.Ф. - второе место - НХО, Шакирьянова Е.И. - второе место - ОНМК, Кузьмина Г.Д-Ц. - третье место, Занаева Ж.Б. - третье место - ПДО.



Лучшие буфетчицы: Чердонова Т.В. - первое место - ОЧЛХ, Дедаева Ю.Н. - второе место - травматология, Афанасьева Н.Я. - второе место - ГЭО, Гылыкова Н.Ц. - третье место - ЦМР, Завьялова В.М. - третье место - ОНМК.



- В Республиканской больнице работаю уже 9 лет с декабря 2009 года. Пришла работать на должность санитарки в поликлинику, затем проработав 5 лет, перешла на должность сестры-хозяйки в 2013 году. В данное время у меня на обслуживании все кабинеты поликлиники. Работа мне очень нравится, коллектив стабильный, дружный, очень хорошие отношения между коллегами. Работая завхозом 5 лет, приобрела много знаний, так как постоянно у нас в больнице проводятся обучающие семинары, тренинги, конференции, все это помогает мне в ежедневной работе. По участию в этом конкурсе могу сказать, что было очень волнительно, интересно, я приложила все свои знания и умения, даже не ожидала, что займу 1 место, - сказала победитель конкурса завхозов Ольга Дульская.

