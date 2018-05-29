Она отвезла детей в поликлинику, а вернуться обратно не смогла
Накануне на телефон дежурной часть Главного управления МВД России по Иркутской области поступило сообщение от жительницы деревни Константиновка Жигаловского района Жанны Фаловой.
По телефону женщина высказала слова признательности сотрудникам отделения полиции посёлка Жигалово - заместителю начальника по охране общественного порядка майору полиции Сергею Нечаеву и оперативному дежурному капитану полиции Максиму Быбину, которые помогли ей добраться с десятью детьми до дома.
По словам многодетной матери, 14 мая она приехала в районный центр со всеми своими детьми для прохождения диспансеризации. Если доехать до Жигалова ей повезло со скорой помощью, то вернуться обратно (45 километров) вариантов не было.
- Наша машина сломалась, а показать ребятишек врачам необходимо. Не так часто в наш район приезжают специалисты из Иркутска, - рассказала женщина.
Безвыходное положение, попавшей в трудную ситуацию семьи, исправил майор Нечаев. Внимательно выслушав гражданку, он отвёл всех в свой кабинет, дал детям напиться воды, а маме предоставил возможность переодеть годовалых малышей.
Одновременно он связался с Максимом Быбиным и ввёл в курс сложившейся проблемы. Несмотря на то, что прапорщик отдыхал после суточного дежурства он незамедлительно приехал в отдел и увёз маму с детьми домой.
После своего звонка Жанна Фалова записала на видео слова искренней благодарности, а её сыновья и дочери хором крикнули полицейским «Спасибо!», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутские полицейские помогли матери с 10-ю детьми добраться до дома
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