Строители взлётной полосы аэропорта Улан-Удэ: Ждём зарплату третий месяц



Некоторые, не выдержав зарплатного долга, увольняются. Однако они до сих пор не получили свои трудовые книжки, поскольку подрядчик, занимающийся строительством ВПП, находится в Новороссийске. По словам женщины, это ФГУП «Главное военно-строительное управление № 7» при минобороне России.



«Красьте тряпками, забивайте ржавые гвозди»



По словам женщины, нет не только обещанных зарплат, но и элементарного инвентаря, и экипировки. А также используются некачественные материалы для строительства.



- Униформа вся изодранная, перчатки рвутся постоянно. Как-то работники сказали «У нас нет гвоздей», а им ответили «Сходите, выдерите их из старых досок и приколачивайте куда нужно». И вот этими ржавыми гвоздями приходится работать. Потом как-то сказали «Кистей нет», им ответили «Возьмите тряпки и ими замазывайте». О каком качестве может идти речь? – недоумевает женщина.



Аэропорт «Байкал» не виноват в задолженности



«Байкал-Daily» прокомментировали ситуацию в аэропорту «Байкал». По их словам, они не имеют отношения к зарплатной задолженности, поскольку полоса находится в аренде.



- Вот эта полоса, которую строят, она у нас в аренде. Заказчик «Администрация гражданских аэропортов и аэродромов», главным подрядчиком выступил ФГУП «Главное военно-строительное управление № 7». Почему им не платят зарплату, мы не знаем, мы разные организации, - прояснили в аэропорту.



Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля была торжественная закладка камня строительства нового терминала. Тогда на это мероприятие прилетел министр транспорта России Максим Соколов, а также присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов и новый собственник аэропорта «Байкал» Роман Троценко. Тогда же чиновники объехали всю территорию аэропорта и посмотрели на ход строительства «взлётки». Пообщались с бригадирами, которые пообещали сдать полосу в середине июля.



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Дорогу к аэропорту Улан-Удэ отремонтируют в 2019 году Некоторые, не выдержав зарплатного долга, увольняются. Однако они до сих пор не получили свои трудовые книжки, поскольку подрядчик, занимающийся строительством ВПП, находится в Новороссийске. По словам женщины, это ФГУП «Главное военно-строительное управление № 7» при минобороне России.По словам женщины, нет не только обещанных зарплат, но и элементарного инвентаря, и экипировки. А также используются некачественные материалы для строительства.- Униформа вся изодранная, перчатки рвутся постоянно. Как-то работники сказали «У нас нет гвоздей», а им ответили «Сходите, выдерите их из старых досок и приколачивайте куда нужно». И вот этими ржавыми гвоздями приходится работать. Потом как-то сказали «Кистей нет», им ответили «Возьмите тряпки и ими замазывайте». О каком качестве может идти речь? – недоумевает женщина.«Байкал-Daily» прокомментировали ситуацию в аэропорту «Байкал». По их словам, они не имеют отношения к зарплатной задолженности, поскольку полоса находится в аренде.- Вот эта полоса, которую строят, она у нас в аренде. Заказчик «Администрация гражданских аэропортов и аэродромов», главным подрядчиком выступил ФГУП «Главное военно-строительное управление № 7». Почему им не платят зарплату, мы не знаем, мы разные организации, - прояснили в аэропорту.Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля была торжественная закладка камня строительства нового терминала. Тогда на это мероприятие прилетел министр транспорта России Максим Соколов, а также присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов и новый собственник аэропорта «Байкал» Роман Троценко. Тогда же чиновники объехали всю территорию аэропорта и посмотрели на ход строительства «взлётки». Пообщались с бригадирами, которые пообещали сдать полосу в середине июля.

Как сообщал «Байкал-Daily», в улан-удэнском аэропорту «Байкал» полным ходом идёт строительство новой взлётно-посадочной полосы (ВПП), которая будет длиннее и шире предыдущей. На её ремонт из федерального бюджета выделено порядка 4-х миллиардов рублей.Однако, по словам работников, родственники которых обратились в редакцию «Байкал-Daily», строители уже более трёх месяцев не получали зарплату. Работников, которые трудятся целыми днями без выходных, постоянно «кормят завтраками».- Строители до сих пор не получили зарплату за март. Говорят, что все федеральные деньги уже потрачены. И каждый день им обещают «Завтра, завтра». Сколько можно терпеть? Мне обидно, что муж ходит на работу бессмысленно. Да и сами работники не хотят работать «просто так». Какой им смысл? - эмоционально рассказала «Байкал-Daily» жена одного из сотрудников.При этом в расчётных листках зафиксирована якобы уже выплаченная зарплата. По словам женщины, в прошлом году была такая же ситуация. Тогда зарплату за три месяца работники получили под новый год.