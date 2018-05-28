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Строители взлётной полосы аэропорта Улан-Удэ: Ждём зарплату третий месяц

Строители взлётной полосы аэропорта Улан-Удэ: Ждём зарплату третий месяц
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По словам работников, нет не только денег, но и должного инвентаря и экипировки

Как сообщал «Байкал-Daily», в улан-удэнском аэропорту «Байкал» полным ходом идёт строительство новой взлётно-посадочной полосы (ВПП), которая будет длиннее и шире предыдущей. На её ремонт из федерального бюджета выделено порядка 4-х миллиардов рублей.

«Постоянные «завтраки»

Однако, по словам работников, родственники которых обратились в редакцию «Байкал-Daily», строители уже более трёх месяцев не получали зарплату. Работников, которые трудятся целыми днями без выходных, постоянно «кормят завтраками».

- Строители до сих пор не получили зарплату за март. Говорят, что все федеральные деньги уже потрачены. И каждый день им обещают «Завтра, завтра». Сколько можно терпеть? Мне обидно, что муж ходит на работу бессмысленно. Да и сами работники не хотят работать «просто так». Какой им смысл? - эмоционально рассказала «Байкал-Daily» жена одного из сотрудников.

При этом в расчётных листках зафиксирована якобы уже выплаченная зарплата. По словам женщины, в прошлом году была такая же ситуация. Тогда зарплату за три месяца работники получили под новый год.
 
Некоторые, не выдержав зарплатного долга, увольняются. Однако они до сих пор не получили свои трудовые книжки, поскольку подрядчик, занимающийся строительством ВПП, находится в Новороссийске. По словам женщины, это ФГУП «Главное военно-строительное управление № 7» при минобороне России.

«Красьте тряпками, забивайте ржавые гвозди»

По словам женщины, нет не только обещанных зарплат, но и элементарного инвентаря, и экипировки. А также используются некачественные материалы для строительства.

- Униформа вся изодранная, перчатки рвутся постоянно. Как-то работники сказали «У нас нет гвоздей», а им ответили «Сходите, выдерите их из старых досок и приколачивайте куда нужно». И вот этими ржавыми гвоздями приходится работать. Потом как-то сказали «Кистей нет», им ответили «Возьмите тряпки и ими замазывайте». О каком качестве может идти речь? – недоумевает женщина.

Аэропорт «Байкал» не виноват в задолженности

«Байкал-Daily» прокомментировали ситуацию в аэропорту «Байкал». По их словам, они не имеют отношения к зарплатной задолженности, поскольку полоса находится в аренде.

- Вот эта полоса, которую строят, она у нас в аренде. Заказчик «Администрация гражданских аэропортов и аэродромов», главным подрядчиком выступил ФГУП «Главное военно-строительное управление № 7». Почему им не платят зарплату, мы не знаем, мы разные организации, - прояснили в аэропорту.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля была торжественная закладка камня строительства нового терминала. Тогда на это мероприятие прилетел министр транспорта России Максим Соколов, а также присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов и новый собственник аэропорта «Байкал» Роман Троценко. Тогда же чиновники объехали всю территорию аэропорта и посмотрели на ход строительства «взлётки». Пообщались с бригадирами, которые пообещали сдать полосу в середине июля.

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