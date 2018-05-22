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Дорогу к аэропорту Улан-Удэ отремонтируют в 2019 году

Дорогу к аэропорту Улан-Удэ отремонтируют в 2019 году
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов

Автодорогу, ведущую к международному аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ, отремонтируют в 2019 году. Об этом заявил на партийной конференции «Направление 2026» в Москве глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает ТАСС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле в воздушной гавани столицы Бурятии состоялась церемония закладки первого камня в фундамент нового международного терминала, в ней приняли участие Алексей Цыденов, занимавший тогда пост министра транспорта РФ Максим Соколов и новый (с 2017 года) собственник аэропорта - владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко. Бизнесмен представил проект будущего терминала и, обращаясь к местным властям, рекомендовал обновить инфраструктуру в окрестностях аэропорта.

- Мы, безусловно, сделаем дорогу подъездную. Это наша ответственность, мы её сделаем, никаких сомнений нет - в следующем году. Она, в принципе, и сейчас, нельзя сказать, что совсем плохая - её надо немножко расширить. У нас новый аэропорт будет с новой дорогой, - сказал Цыденов.

Он напомнил, что в этом году за счёт федеральных 3,9 млрд рублей завершается строительство новой взлётно-посадочной полосы (ВПП). Её длина составит 3,4 км, ширина - 45 м, она будет способна принимать все типы воздушных судов, включая многотонные Boeing и тяжеловесные самолёты типа Ан-124 «Руслан».

- В августе у нас будет новая ВПП, одна из самых лучших [по характеристикам] ВПП за Уралом, - отметил Цыденов. - То, что касается непосредственно терминала, то в этом году компания «Новапорт» начала работы по его строительству, зашли в проектирование, ожидается, что в конце 2020 года новый терминал пропускной способностью 2 млн пассажиров в год будет запущен.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. В 2017 году Министерство транспорта РФ присвоило ему статус пятой степени свободы воздуха, такие же статусы имеют аэропорты Сочи, Владивостока и Калининграда. Одним из преимуществ аэропорта является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.
 
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