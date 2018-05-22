Дорогу к аэропорту Улан-Удэ отремонтируют в 2019 году

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Тестовый грузовой рейс из Китая проедет через Улан-Удэ Экономика, 18 мая из Даляня стартовал международный автопробег по новому маршруту до Новосибирска в рамках российско-китайского транспортного коридора

«Байкальскую гавань» в Бурятии превратят в мини-город (фоторепортаж) Экономика, Гостиницы с просторными номерами, аквапарки, набережные с пляжами и сувенирной продукцией. Всё это предлагается построить резидентам на территории ОЭЗ – единственного места, где можно возводить новые коммерческие объекты. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко