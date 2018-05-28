Малышу подарили жезл и форму
Полицейские Иркутской области исполнили большую мечту маленького усть-илимца и познакомили воспитанников подготовительной группы детсада с работой сотрудника Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» участвовали проекте «Открытые сердца», организованный педагогами детского сада №12 «Брусничка», который направлен на сопровождение детей-инвалидов и индивидуализацию образовательного процесса.
- Сотрудники полиции пришли в гости к ребятам, чтобы осуществить мечту маленького Стёпы. Дело в том, что мальчик по причине заболевания имеет ограниченные возможности здоровья, но очень мечтает стать полицейским. Чтобы юный усть-илимец смог ощутить себя настоящим правоохранителем, Госавтоинспекторы подарили ему форму и жезл, - уточняют в пресс-службе.
Стражи порядка познакомили ребят с работой сотрудника ГИБДД и обучили жестам регулировщика. После теоретического занятия, дорожные полицейские предложили каждому желающему опробовать себя в роли стража дорог.
- Также полицейские познакомили дошколят с патрульным автомобилем, показали все специализированные устройства и даже позволили ими воспользоваться. Воодушевлённые дети с удовольствием вживались в роль полицейского. Самые смелые присаживались в автомобиль «порулить» и звонко кричали в громкоговоритель требования нарушителям остановиться, - заключают в ведомстве.
В Иркутской области полицейские исполнили мечту ребёнка-инвалида
Общество, Фото:
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