Выставка «Художник и книга» открылась в Улан-Удэ



С 26 мая в Художественном музее имени Сампилова открылась выставка «Художник и книга», посвящённая 70-летию со дня рождения Элеоноры Рихардовны Андрус (1948-2014 гг.).



– Кроме отдельных художников, которые начинали свой творческий путь в 1980-е годы, имя этой художницы широкой общественности неизвестно. Это был очень скромный человек, она занималась тем, что очень любила – оформлением книги, – рассказали в Национальном музее Бурятии.



С детства Элеонора Андрус любила читать книги, которые переносили её от тяжелой действительности в мир фантазий и грез. Позже она заинтересовалась серьёзной литературой – прочитала мировую и русскую классическую литературу. Увлечение книгой привело её на библиотечный факультет Восточно-Сибирского института культуры, который она окончила в 1972 году. Её любовь к чтению сопровождалась желанием создать зримый образ того или иного героя, запечатлеть интересную сцену на листе бумаги.



Позже работа художественным редактором в Бурятском книжном издательстве, практическая деятельность в оформлении книги оформились в осознанное желание получить профессиональное образование художника книги. И в 1983 году она окончила Московский полиграфический институт, факультет книжной графики.



Выставка «Художник и книга» – более тридцати работ. Она включает в себя графические листы разного формата с изображением обложек к различным книгам, иллюстрации к бурятским сказкам, а также сказкам народов мира. Зрители здесь познакомятся с оригинальными техниками: акварель, рисунок пером и др.



Выставка будет работать до 15 июня в Художественном музее имени Сампилова.

