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Выставка «Художник и книга» открылась в Улан-Удэ

Выставка «Художник и книга» открылась в Улан-Удэ
Общество, 
Горожане увидят на выставке иллюстрации к бурятским сказкам, а также сказкам народов мира 
 
С 26 мая в Художественном музее имени Сампилова открылась выставка «Художник и книга», посвящённая 70-летию со дня рождения Элеоноры Рихардовны Андрус (1948-2014 гг.). 

– Кроме отдельных художников, которые начинали свой творческий путь в 1980-е годы, имя этой художницы широкой общественности неизвестно. Это был очень скромный человек, она занималась тем, что очень любила – оформлением книги, – рассказали в Национальном музее Бурятии. 

С детства Элеонора Андрус любила читать книги, которые переносили её от тяжелой действительности в мир фантазий и грез. Позже она заинтересовалась серьёзной литературой – прочитала мировую и русскую классическую литературу. Увлечение книгой привело её на библиотечный факультет Восточно-Сибирского института культуры, который она окончила в 1972 году. Её любовь к чтению сопровождалась желанием создать зримый образ того или иного героя, запечатлеть интересную сцену на листе бумаги. 

Позже работа художественным редактором в Бурятском книжном издательстве, практическая деятельность в оформлении книги оформились в осознанное желание получить профессиональное образование художника книги. И в 1983 году она окончила Московский полиграфический институт, факультет книжной графики. 

Выставка «Художник и книга» – более тридцати работ. Она включает в себя графические листы разного формата с изображением обложек к различным книгам, иллюстрации к бурятским сказкам, а также сказкам народов мира. Зрители здесь познакомятся с оригинальными техниками: акварель, рисунок пером и др. 
 
Выставка будет работать до 15 июня в Художественном музее имени Сампилова. 
 
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