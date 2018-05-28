Для них провели викторину и выставку
24 мая жители отметили День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В этот день сотрудники библиотеки-филиала № 3 микрорайона Загорск пригласили на праздник своих читателей – студентов Авиационного техникума.
Для них было организовано виртуальное путешествие в историю славянской письменности. Организаторы мероприятия рассказали об истории праздника, о том, почему он отмечается именно 24 мая, о славянских просветителях – создателях азбуки Кирилле и Мефодии, благодаря которым славянские народы стали грамотными, научились читать и писать.
Ребята принимали участие в игре-викторине «Назови букву по имени», а также поупражнялись в старославянском – составляли предложения и словосочетания из старославянских букв. К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстрированная выставка «Они подарили нам азбуку», сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы» Улан-Удэ.
Студентам Улан-Удэ рассказали о славянской письменности
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