Студентам Улан-Удэ рассказали о славянской письменности

Для них провели викторину и выставку



24 мая жители отметили День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В этот день сотрудники библиотеки-филиала № 3 микрорайона Загорск пригласили на праздник своих читателей – студентов Авиационного техникума.



Для них было организовано виртуальное путешествие в историю славянской письменности. Организаторы мероприятия рассказали об истории праздника, о том, почему он отмечается именно 24 мая, о славянских просветителях – создателях азбуки Кирилле и Мефодии, благодаря которым славянские народы стали грамотными, научились читать и писать.



Ребята принимали участие в игре-викторине «Назови букву по имени», а также поупражнялись в старославянском – составляли предложения и словосочетания из старославянских букв. К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстрированная выставка «Они подарили нам азбуку», сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы» Улан-Удэ.

