Таксист в Чите похитил оставленные в машине телефоны

Водитель привлечён к уголовной ответственности за кражу найденных гаджетов



В полицию обратилась 38-летняя читинка и сообщила о краже двух гаджетов, оставленных в такси, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Установлено, что накануне ночью потерпевшая пользовалась услугами такси и оставила телефоны в салоне. Обнаружив это, она связалась с водителем, однако он заверил, что их в машине нет. После этого женщина обратилась в полицию.



Личность водителя установили, он признался в краже, но похищенное успел продать. На него возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры к изъятию похищенного.





