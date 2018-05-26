Водитель привлечён к уголовной ответственности за кражу найденных гаджетов
В полицию обратилась 38-летняя читинка и сообщила о краже двух гаджетов, оставленных в такси, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Установлено, что накануне ночью потерпевшая пользовалась услугами такси и оставила телефоны в салоне. Обнаружив это, она связалась с водителем, однако он заверил, что их в машине нет. После этого женщина обратилась в полицию.
Личность водителя установили, он признался в краже, но похищенное успел продать. На него возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры к изъятию похищенного.
Таксист в Чите похитил оставленные в машине телефоны
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водитель привлечён к уголовной ответственности за кражу найденных гаджетов
Тренированные питомцы продемонстрировали умение отыскивать наркотики, взрывчатку и задерживать преступников. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первенства
Голова Ленина, висячий мост на Богородском острове, парки - немногие из абсолютно беспроигрышных локаций в столице нашей республики, где можно гарантированно получить превосходные снимки
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 26 мая в республике местами прогнозируются дожди, ливни, грозы, местами с мокрым снегом, в горах юго-запада выпадет снег
Заявки на вывоз медведей стали поступать в иркутский питомник «К-9» после принятия в России закона о запрете контактной притравки охотничьих собак, в частности на медведей
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, стартовала комплексная тренировка подразделений противодействия терроризму
Грузоперевозчики из Китая - участники автопробега, тестирующего доставку товаров из КНР в Новосибирск, - смогли проверить водительское мастерство на серпантинной дороге Култукского тракта в Иркутской области
Колебания температуры воздуха от мороза до почти 30-градусной жары, дожди и грозы ждут в регионах Восточной Сибири на наступающих выходных, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
Первый всероссийский фестиваль детского и юношеского кино прошел в Красноярске с 22 по 24 мая
Управление федеральной службы безопасности по Иркутской области провело антитеррористические учения в посёлке Никола с захватом террористами катера МЧС на реке Ангаре, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе УФСБ
В финале приняло участие 18 команд школьников
Учёт проходит весной и летом
В них отдохнут более 10 тысяч детей и подростков
Дорожники переняли опыт скандинавских стран по использованию яркой разметки
В Забайкальский национальный парк прибудут 80 волонтёров