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Водители из КНР проверили мастерство на перевале у Байкала

Общество, 
Грузоперевозчики из Китая - участники автопробега, тестирующего доставку товаров из КНР в Новосибирск, - смогли проверить водительское мастерство на серпантинной дороге Култукского тракта в Иркутской области

В четверг вечером колонна автопробега Далянь - Новосибирск преодолела наиболее сложный и живописный участок маршрута, проходящий вдоль озера Байкал, и прибыла в Иркутск, сообщили ТАСС в пресс-службе Росавтотранса.

Грузовой автопробег является техническим рейсом, он стартовал 18 мая из китайского города Далянь, преодолел 1,8 тыс. км по территории Китая, а в России сделал остановки в Чите, Улан-Удэ и Иркутске.

- Китайские водители смогли проверить на Култукском перевали свое мастерство и опытность. Горный перевал - это ситуация, которая позволила оценить свой профессионализм, особенно в части реагирования на крутые повороты. Это горная трасса, мы ее прошли без проблем, в спокойном режиме. По ее завершению команда ощутила чувство гордости, - сказали в Росавтотрансе.

По словам представителя ведомства, дорога до Иркутска участникам автопробега запомнится также своей живописностью: федеральная трасса огибает южную оконечность Байкала.

- То, что трасса пролегает прямо рядом с озером, вызвало неподдельное восхищение участников пробега. Пейзажи действительно потрясают. Обращает также внимание тот факт, что это наиболее развитый участок пути с точки зрения придорожной инфраструктуры, - добавили в Росавтотрансе.
Росавтотранс
 
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