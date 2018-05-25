Грузоперевозчики из Китая - участники автопробега, тестирующего доставку товаров из КНР в Новосибирск, - смогли проверить водительское мастерство на серпантинной дороге Култукского тракта в Иркутской области
В четверг вечером колонна автопробега Далянь - Новосибирск преодолела наиболее сложный и живописный участок маршрута, проходящий вдоль озера Байкал, и прибыла в Иркутск, сообщили ТАСС в пресс-службе Росавтотранса.
Грузовой автопробег является техническим рейсом, он стартовал 18 мая из китайского города Далянь, преодолел 1,8 тыс. км по территории Китая, а в России сделал остановки в Чите, Улан-Удэ и Иркутске.
- Китайские водители смогли проверить на Култукском перевали свое мастерство и опытность. Горный перевал - это ситуация, которая позволила оценить свой профессионализм, особенно в части реагирования на крутые повороты. Это горная трасса, мы ее прошли без проблем, в спокойном режиме. По ее завершению команда ощутила чувство гордости, - сказали в Росавтотрансе.
По словам представителя ведомства, дорога до Иркутска участникам автопробега запомнится также своей живописностью: федеральная трасса огибает южную оконечность Байкала.
- То, что трасса пролегает прямо рядом с озером, вызвало неподдельное восхищение участников пробега. Пейзажи действительно потрясают. Обращает также внимание тот факт, что это наиболее развитый участок пути с точки зрения придорожной инфраструктуры, - добавили в Росавтотрансе.
Водители из КНР проверили мастерство на перевале у Байкала
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