Фестиваль водных фонариков пройдёт в Улан-Удэ



В начале июня в городе пройдёт Фестиваль водных фонариков. Гостей ждут огненно-пиротехническое шоу, живая музыка, отмечают организаторы.



- Главным действом праздника станет спуск на воду тысяч фонариков, которые, согласно древней легенде, исполняют самые сокровенные желания, - сообщают они в социальных сетях.



Праздник пройдёт 1 и 2 июня в 21:00 на пляже реки Уда (Набережная). Вход свободный.



- 1 и 2 июня гости фестиваля водных фонариков смогут приобрести комплект участника, в который входят сразу 2 фонарика — куб и лотос. Опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, каждый из нас станет на шаг ближе к обретению духовного счастья, а опущенный на воду фонарик-куб принесёт материальные блага — «айфон», «Мазду» или пятикомнатную квартиру. Главное на каждой из его четырёх сторон письменно зафиксировать свои осязаемые стремления, - продолжают организаторы.



Они уверяют пользователей, что мусор, который останется после праздника, уберут. Также инициаторы проекта набирают волонтёров для проведения акции. С подробной информацией можно ознакомиться здесь - https://vk.com/vmeza_uu_v

