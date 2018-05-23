По Улан-Удэ передали штормовое предупреждение

По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25 и 26 мая ожидается выход южного циклона



Это вызовет в большинстве районов дожди, по южной половине местами сильные дожди, по юго-западу и Прибайкалью с мокрым снегом, в горах юго-запада снег с установлением временного снежного покрова. Местами грозы, усиление ветра с порывами до 18-23 м/с.



В связи с этим городские власти рекомендуют всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения. Нужно провести инструктаж дежурных и диспетчерских служб, проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях низкой температуры и ветровой нагрузки, обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло -, энерго - и водоснабжения, сообщает управление по информационной политике.

