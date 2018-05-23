Утверждена программа бурятского фестиваля «Алтаргана»



Программа проведения XIII Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана» утверждена. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по подготовке и проведению этого мероприятия.



«Алтаргана» - традиционный фестиваль, задача которого – сохранение, поддержка и развитие бурятской культуры. Участие в нём примут делегации Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края, Монголии, Китая, бурятских диаспор регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль проходит раз в два года, каждый раз – в новом месте. В последний раз Иркутск принимал «Алтаргану» в 2008 году.



Делегации участников начнут прибывать 4 июля. 5 июля проведут международную научно-творческую конференцию «Этнокультурные бренды Байкальского региона». Торжественная церемония открытия фестиваля «Алтаргана» состоится 6 июля на стадионе «Труд» в Иркутске. Также в этот день стартуют все 14 творческих состязаний, среди которых конкурс красавиц «Дангина», конкурс модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность», конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята», презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса», состязания исполнителей бурятских народных и эстрадных песен, сказителей и исполнителей одической поэзии. Состоится и выставка декоративно-прикладного искусства.



Также 6 июля стартуют соревнования по пяти видам спорта – стрельбе из бурятского национального лука, шахматам «Шатар», бурятской борьбе, традиционной игре по разбиванию хребтовой кости, настольной игре в кости. Эти мероприятия будут идти два дня.



8 июля в конно-спортивном комплексе «Черёмушки» в Иркутском районе состоятся конные скачки. Для лошадей бурятских пород подготовят две дистанции, расположенные не по кругу небольшого диаметра, как обычно бывает в этом виде спорта, а прямые, длиной 4 000 метров и 11200 тысяч метров. Награждение победителей творческих и спортивных соревнований пройдёт во время церемонии закрытия фестиваля 8 июля.



Фестиваль «Алтаргана» состоится в двух населённых пунктах: городе Иркутск и посёлке Усть-Ордынский. В Иркутске основные места проведения: Дворец спорта «Труд» и стадион «Труд», библиотека имени Молчанова-Сибирского, академический драматический театр имени Охлопкова, музыкальный театр имени Загурского. В посёлке Усть-Ордынский – национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа, центр досуга «Наран», киноконцертный зал «Эрдэм».



Окончательно определено место размещения пяти юрт, в которых будут находиться выставки делегаций. Их установят на площади у Дворца спорта «Труд». Юрту Иркутской области украсят мастера Усть-Ордынского центра народно-художественных промыслов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

