Долгожителям в Иркутской области выплатят премии

Поддержка составит от 10 до 15 тысяч рублей



С 1 января 2019 года в Иркутской области по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко отдельные категории граждан будут получать дополнительные меры социальной поддержки. В их числе - предоставление единовременной денежной выплаты к юбилейным датам - 90, 95 и 100 лет, а также увеличение ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла.



При этом размер социальной поддержки для граждан, достигших 90 лет, составит 10 тысяч рублей, для граждан, достигших 95 лет, - 12 тысяч рублей, для граждан 100 лет, - 15 тысяч рублей.



Кроме того, постановлением правительства Иркутской области «О предоставлении дополнительной ежемесячной денежной выплаты лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» установлена мера социальной поддержки - одна тысяча рублей в месяц, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



- На территории Иркутской области на 1 января текущего года проживало 13277 тружеников тыла, в то время как в 2015 году – 18476 человек. На сегодняшний день ежемесячную денежную выплату по категории «труженик тыла» получает 1185 человек, остальные труженики тыла получают выплаты по другим категориям, - отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

