В Бурятии вновь прогнозируют снег

Ожидаются порывы ветра до 23 м/с



По данным Бурятского Гидрометцентра, 25-26 мая выход южного циклона вызовет в большинстве районов республики дожди.



По южной половине местами пройдут сильные дожди, по юго-западу и Прибайкалью - с мокрым снегом, в горах юго-запада - снег с установлением временного снежного покрова.



Местами грозы, усиление ветра с порывами до 18-23 м/с.



В целом на неделе с 23 по 29 мая, по прогнозу синоптиков, будет преобладать тёплая, но ветреная погода с осадками.

