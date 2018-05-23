Ожидаются порывы ветра до 23 м/с
По данным Бурятского Гидрометцентра, 25-26 мая выход южного циклона вызовет в большинстве районов республики дожди.
По южной половине местами пройдут сильные дожди, по юго-западу и Прибайкалью - с мокрым снегом, в горах юго-запада - снег с установлением временного снежного покрова.
Местами грозы, усиление ветра с порывами до 18-23 м/с.
В целом на неделе с 23 по 29 мая, по прогнозу синоптиков, будет преобладать тёплая, но ветреная погода с осадками.
В Бурятии вновь прогнозируют снег
Общество, Фото:
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