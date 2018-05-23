Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Бурятии занял первое место в межрегиональном турнире по комплексному единоборству
Более 200 спортсменов из 12 клубов – лучших представителей силовых видов спорта, таких как рукопашный бой, комплексное единоборство, тайский бокс, кикбоксинг и самбо встретились в Иркутске на турнире, организованном Федерацией комплексного единоборства. В межрегиональном соревновании участвовали как начинающие юные спортсмены, так и титулованные мастера спорта.
В составе соборной команды по комплексному единоборству из Бурятии принял участие судебный пристав группы быстрого реагирования Батор Дамбадугаров, выступавший в весовой категории до 65 кг. В результате сложных боёв с мастерами спорта Батор одержал победу и занял первое место.
– Участие судебного пристава в межрегиональном турнире продиктовано необходимостью подготовки к ведомственному чемпионату ФССП России по комплексному единоборству, который состоится в июне этого года. В состав команды Сибирского Федерального округа кроме Батора Дамбадугарова вошел еще один наш спортсмен Сергей Дардаев, выступающий в весовой категории свыше 90 кг, - отмечает Батунай Павлов, начальник специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Республике Бурятия.
Напомним, Федерация комплексного единоборства в Бурятии была создана в 2014 году на базе службы судебных приставов. И по сей день судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов являются её членами и активными участниками соревнований.
С момента создания федерации ежегодно проводятся межрегиональные и всероссийские турниры, с участием не только спортсменов из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, но и других регионов страны, сообщает пресс-служба УФССП республики.
Пристав Бурятии победил в турнире по единоборству
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