200 кг рыбы освободили из сетей в Иркутской области

Накануне полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест». В мероприятии приняли участие участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и отдела по исполнению административного законодательства межмуниципального управления МВД России «Иркутское».Мероприятия прошли в районе заливов Иркутского водохранилища Курминский, Картакой, Мельничный и Угольный. Полицейские обнаружили больше двух километров сетей, из запрещённых средств ловли. Стражи порядка выпустили около 200 килограммов нерестовой и сорной рыбы, такой как щука, лещ, окунь и сорога.Кроме того участники рейда изъяли сети и другие орудия лова у троих предполагаемых браконьеров и провели разъяснительные беседы с работниками лодочных станций и гражданами, находившимися в районах заливов.Жителям напоминают, что в Приангарье с 28 апреля по 30 июня действует запрет на ловлю весенне-нерестующих видов рыб. В этот период сотрудники полиции ежедневно патрулируют водоохранную зону в целях пресечения незаконной добычи биоресурсов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.