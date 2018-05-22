200 кг рыбы освободили из сетей в Иркутской области

Обнаружили больше 2 километров сетей
Накануне полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест». В мероприятии приняли участие участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и отдела по исполнению административного законодательства межмуниципального управления МВД России «Иркутское».
Мероприятия прошли в районе заливов Иркутского водохранилища Курминский, Картакой, Мельничный и Угольный. Полицейские обнаружили больше двух километров сетей, из запрещённых средств ловли. Стражи порядка выпустили около 200 килограммов нерестовой и сорной рыбы, такой как щука, лещ, окунь и сорога.
Кроме того участники рейда изъяли сети и другие орудия лова у троих предполагаемых браконьеров и провели разъяснительные беседы с работниками лодочных станций и гражданами, находившимися в районах заливов.
Жителям напоминают, что в Приангарье с 28 апреля по 30 июня действует запрет на ловлю весенне-нерестующих видов рыб. В этот период сотрудники полиции ежедневно патрулируют водоохранную зону в целях пресечения незаконной добычи биоресурсов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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