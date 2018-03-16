В Иркутске открылась выставка картин улан-удэнского художника

Своей выставкой Жамсо Раднаев подгоняет весну. Картины художника из Улан-Удэ словно пропитаны солнцем. Повседневные сюжеты с детьми и стариками греют душу
— Это не просто уютная выставка. Лично я получила настоящее удовольствие от расшифровки картин. Например, вот эта вам ничего не напоминает? Запомните позу девушке на полотне. Это же явная отсылка к работе нидерландского живописца Яна Вермеера.
Так сюжет о любовном письме приобрёл бурятский колорит. Истории на холстах похожи, но ощущение от них разное. Картина Жамсо, конечно же, роднее. Вместо вазы с фруктами здесь швейная машинка, а за окном деревянные дома.
Вот ещё одна интересная работа. Обратите внимание на то, как сидит на земле девочка, на её наклон тела, положение рук и ног. Запомнили? Держите новую отсылку.
У американского художника Эндрю Уайета есть картина «Мир Кристины». Она о девушке-инвалиде, которая прикована к своему дому. А «Мир Даримы» не ограничен этой долиной, и с каждым днём становится только шире.
— Попытка оттолкнуться от великих шедевров. Думаю — а почему бы так не сделать? Мы же все находимся в процессе обучения, — говорит заслуженный художник Республики Бурятия Жамсо Раднаев.
Все картины художника автобиографичны. Ребёнком он вместе с семьей кочевал по бурятской степи. Его родители занимались животноводством.
— Здесь то, что меня касается. Мы так играли детьми. Подручным материалом, как говорится. Вспоминается с великим удовольствием. Я старался это запечатлить, оставить в памяти у себя. Рисуешь ведь не для кого-то, а для себя, — говорит заслуженный художник Республики Бурятия Жамсо Раднаев.
Часто художник пишет и своих дочерей. Одной из них — Дариме — уже 26. Она сопровождает отца в его творческих поездках.
— С детства папа рисует. Особенно когда мы спим.
— Не шевелятся.
— Когда можно не заставлять себя два часа стоять, — говорит дочь художника Дарима Раднаева.
В работах мастера одновременно нет ничего особенного, и при этом особенно всё. Персонажи на полотнах по-настоящему наслаждаются простотой своей жизни. Погреться в лучах картин Жамсо Раднаева можно в Галерее современного искусства до 6 мая, сообщает ГТРК Иркутск.
В Иркутске открылась выставка картин улан-удэнского художника
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