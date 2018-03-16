 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Марта

16 Марта

Популярное

В Иркутске открылась выставка картин улан-удэнского художника

Общество, 
Своей выставкой Жамсо Раднаев подгоняет весну. Картины художника из Улан-Удэ словно пропитаны солнцем. Повседневные сюжеты с детьми и стариками греют душу

— Это не просто уютная выставка. Лично я получила настоящее удовольствие от расшифровки картин. Например, вот эта вам ничего не напоминает? Запомните позу девушке на полотне. Это же явная отсылка к работе нидерландского живописца Яна Вермеера.

Так сюжет о любовном письме приобрёл бурятский колорит. Истории на холстах похожи, но ощущение от них разное. Картина Жамсо, конечно же, роднее. Вместо вазы с фруктами здесь швейная машинка, а за окном деревянные дома.

Вот ещё одна интересная работа. Обратите внимание на то, как сидит на земле девочка, на её наклон тела, положение рук и ног. Запомнили? Держите новую отсылку.

У американского художника Эндрю Уайета есть картина «Мир Кристины». Она о девушке-инвалиде, которая прикована к своему дому. А «Мир Даримы» не ограничен этой долиной, и с каждым днём становится только шире.

— Попытка оттолкнуться от великих шедевров. Думаю — а почему бы так не сделать? Мы же все находимся в процессе обучения, — говорит заслуженный художник Республики Бурятия Жамсо Раднаев.

Все картины художника автобиографичны. Ребёнком он вместе с семьей кочевал по бурятской степи. Его родители занимались животноводством.

— Здесь то, что меня касается. Мы так играли детьми. Подручным материалом, как говорится. Вспоминается с великим удовольствием. Я старался это запечатлить, оставить в памяти у себя. Рисуешь ведь не для кого-то, а для себя, — говорит заслуженный художник Республики Бурятия Жамсо Раднаев.

Часто художник пишет и своих дочерей. Одной из них — Дариме — уже 26. Она сопровождает отца в его творческих поездках.

— С детства папа рисует. Особенно когда мы спим.
— Не шевелятся.
— Когда можно не заставлять себя два часа стоять, — говорит дочь художника Дарима Раднаева.

В работах мастера одновременно нет ничего особенного, и при этом особенно всё. Персонажи на полотнах по-настоящему наслаждаются простотой своей жизни. Погреться в лучах картин Жамсо Раднаева можно в Галерее современного искусства до 6 мая, сообщает ГТРК Иркутск.
выставка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выберут лучшие практики по работе с пожилыми людьми
Общество, 17.03.2018
Студентов-психологов и их преподавателей приглашают принять участие в конкурсе по описанию и внедрению практик по работе с людьми старшего поколения. Организаторы конкурса – ресурсный центр по работе с людьми старшего возраста в Бурятии
В Улан-Удэ чиновники сдают нормы ГТО по гибкости
В Улан-Удэ чиновники сдают нормы ГТО по гибкости
Общество, 17.03.2018
Сегодня, 17 марта, на центральном стадионе проходят соревнования по стрельбе из пневматической винтовки спартакиады органов государственной власти Бурятии
«Докторская» колбаса из Бурятии прошла сибирскую проверку
Общество, 17.03.2018
Мониторинг «Докторской» колбасы проводили сразу семь центров стандартизации, метрологии и испытаний. Проверку прошли не все
Прокуратура помогла организовать фотовыставку «Сохраним Байкал вместе»
Общество, 17.03.2018
Два этажа диких животных. В музыкальном театре Иркутска открыли фотовыставку «Сохраним Байкал вместе»
В Бурятии прошёл первый этап операции «Надзор»
В Бурятии прошёл первый этап операции «Надзор»
Общество, 17.03.2018
Сотрудники Мухоршибирского филиала уголовно-исполнительной инспекции совместно с МВД провели первый этап оперативно-профилактической операции «Надзор-2018»
В Улан-Удэ до +3 тепла
Общество, 17.03.2018
По данным Бурятского ЦГМС, на дорогах города и республики гололедица, накаты
В Иркутске открылась выставка картин улан-удэнского художника
Общество, 16.03.2018
Своей выставкой Жамсо Раднаев подгоняет весну. Картины художника из Улан-Удэ словно пропитаны солнцем. Повседневные сюжеты с детьми и стариками греют душу
Банк спермы планируют создать в Забайкалье
Общество, 16.03.2018
Банк спермы планируют создать в Забайкальском крае к концу 2018 года, сообщила в интервью ИА «Чита.Ру» главный внештатный акушер-гинеколог краевого министерства здравоохранения Валентина Лига
Учёные исследовали «сибирский характер»
Общество, 16.03.2018
Коллективное представление о сибиряках изучают новосибирские социологи
На Байкале исчезают растения из-за сбора трав для фитотерапии
Общество, 16.03.2018
Новое издание Красной книги Иркутской области выйдет в 2020 году. Возможно, она пополнится исчезающими видами флоры и фауны, какими – сейчас определяют учёные
Плюсовые температуры придут в Восточную Сибирь
Общество, 16.03.2018
Столбик термометра в регионах Восточной Сибири в предстоящие выходные будет показывать положительные температуры, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
На ВСЖД растёт скорость движения поездов
Общество, 16.03.2018
В 2017 году на Восточно-Сибирской железной дороге реализована участковая скорость на уровне 44,1 км/час. Рост за последние 5 лет составил 6,8%
В Бурятии завершается архивный фестиваль
Общество, 16.03.2018
Госархив республики сегодня откроет двери для школьников и представит в театре Бурдрамы выставку об истории переселения бурят в Шэнэхэн
82% россиян поддерживают маркировку продуктов в виде «светофора»
Общество, 16.03.2018
Цвета будут сигнализировать о наличии сахара, соли и жиров
В ТОСах состоят свыше 84 тысяч улан-удэнцев
Общество, 16.03.2018
В Улан-Удэ работает 75 территориальных общественных самоуправлений,

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Кадастровой палате Бурятии начала работу Школа электронных услуг
28.02.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Верховный суд РФ о Плохая дорога vs ПДД
26.02.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Что делать жителям Бурятии, если их недвижимость зарегистрировали с ошибкой
23.01.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Судьба словно бабочка
17.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Маньяк Попков в Ангарске. В Улан-Удэ невозможен?
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Бурятии на 91% выполнена целевая модель по кадастровому учету
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Андрей+папа VS школа №25. Соловьёв и Синяя птица Молодцы или ...?
04.12.2017
Загрузка...
^