Улан-удэнка создала петицию против отстрела байкальской нерпы

Документ подписало уже больше 11 500 человек
Жители Бурятии обеспокоены инициативой министерства сельского хозяйства о возобновлении промышленного отстрела нерпы на Байкале. В связи с этим уроженцы республики активно подписывают петицию на имя президента России Владимира Путина, министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского и главы Бурятии Алексея Цыденова, против введения такой меры.
Напомним, как пояснили в Минсельхозе Бурятии, инициатива о возврате разрешения на отстрел нерпы объясняется высокой численностью популяции и угрозой возникновения эпизоотии. Кроме того, возросшая численность нерпы наносит немалый ущерб рыбной отрасли республики, так как в рацион питания животного входят бычковые, голомянка, омуль и другие виды водных биоресурсов.
По данным специалистов, для регулирования численности нерпы необходимо возобновление её промышленной добычи в количестве от 4 до 5 тысячи голов ежегодно без нанесения ущерба популяции.
Автором петиции стала улан-удэнка Екатерина Айвазян.
- Долгое время популяция нерпы была под защитой государства, но браконьеры всё же добывали её из-за ценного жира, поставляемого в основном в Китай и меха, шапки из которого так по нраву нашим депутатам. По инициативе Бурятских депутатов, отстрел нерпы вновь разрешён, причиной тому они приводят, то, что популяция удвоилась и это опасно для уменьшающейся популяции рыбы-омуля. Но ранее была написана петиция о варварском вылове омуля местным рыбзаводом во время его нереста в том числе, рыба так же гибнет и от ужасной экологии на берегу Байкала. На омуль вообще нерпа почти не охотится, так как не успевает его догнать, только на ослабленных особей, а основным кормом является бычок и голомянка, не являющиеся промысловой рыбой, - написала она.
Также она отмечает, что количество отстрелянных животных никто не будет считать и их добыча может быть в разы больше разрешённой нормы.
- Сейчас нерпа под охраной, добывать её открыто нельзя, убийства иногда становятся достоянием общественности, как например этим летом, и некоторые получают административные выговоры и взыскания. Все изменится после подписания закона о промышленном забое. Никто не станет считать 5 тыс там особей или 15,- добавила Екатерина Айвазян.
Документ подписало уже больше 11 500 человек, люди активно отправляют ссылку своим друзьям и родственникам.
- Мы с сестрой подписали петицию, будем надеяться на благополучный исход...
- Я недавно с Байкала и была в музее, в котором работают учёные исследователи, сказали, что омуля нет из-за отлова человеком!
- Кошмар, подписала
Подписать петицию можно по ссылке - https://www.change.org/p/президент-бурятии-помогите-власти-подписали-закон-об-отстреле-этих-малышей-на-байкале-времени-мало
Справка:
Байкальская нерпа (тюлень) — млекопитающее, которое обитает только в озере Байкал. Детёныши нерпы, бельки, появляются на свет с конца февраля до середины апреля. Новорождённые нерпы становятся лёгкой добычей браконьеров, убивающих их из-за ценного меха.
Улан-удэнка создала петицию против отстрела байкальской нерпы
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