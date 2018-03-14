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В Улан-Удэ пройдёт премьера спектакля «Дон Кихот»

Общество, 
Режиссёром постановки является Олег Юмов 

26-27 марта на сцене Бурятского театра драмы пройдёт премьера спектакля «Дон Кихот» режиссёра Олега Юмова.

На этот раз в работе над спектаклем участие примет мощная команда постановщиков – режиссёр по пластике Игорь Григурко, композитор Галмандах Баттулга и художник Мария Вольская.

Юмова называют «режиссёром-кочевником». Он не является штатной единицей ни одного театра в мире и при этом ставит спектакли по самым великим произведениям мировой литературы.

- Ставить классику – это «высшая лига», но не мы выбираем, а нас выбирают, – говорит режиссёр. «Дон Кихот», считает Юмов, выбрал его сам.

- Скажите, как часто в разговоре вы используете слова «честь», «благородство»? Идея бескорыстного служения людям – бедным, слабым, постепенно рассеялась и уже никто не знает, есть ли вообще Дон Кихоты в наше время. Этот спектакль – попытка стать лучше. Когда ты сталкиваешься с хорошей драматургией, то невольно становишься лучше, – говорит он. И зрителей, по его мнению, это касается тоже.

Ставить на сцене Бурятского театра будут не Сервантеса, а Булгакова – пьесу, которая имеет сложную сценическую судьбу и сегодня редко востребована театром. Тема одиночества, тоски по утраченному раю проходит в ней «красной нитью».

Михаил Булгаков создал «концентрацию» «Дон Кихота». Но даже у него одна мысль может длиться три-четыре строчки - если не абзац.

- Дословный перевод был просто ересью, потому мы находили наши, бурятские пословицы, афоризмы и слова мудрости. Язык меняется и даже исчезает, и, возможно, даже лучшие наши мастера – Даширабдан Батожабай и Хоца Намсараев, переведи они этот текст, не были бы поняты всеми, – рассказывает режиссер.

Перевод текста для спектакля был сделан бывшей актрисой театра, а ныне его бессменным диктором и переводчиком – Дабацу Юндуновой.

- То, что Дабацу Ринчиндоржиевна – человек театра, помогло нам. Она понимает, что такое речь на сцене. Надеюсь, нам удастся выразить шутки и остроты, сохранив народную «соль», - продолжает Юмов.

Этот спектакль режиссёр ставит в сотрудничестве с художником-постановщиком Марией Вольской, знакомой нашему зрителю по спектаклям «Максар. Степь в крови», «Турандот», «Манкурт», «Старик и море».

Искать параллели между далеким испанским идальго и жителями российской провинции Олег Юмов будет в компании знаменитого режиссера по пластике – Игоря Григурко, который специально приехал из Санкт-Петербурга работать над предстоящей премьерой.

Музыку для спектакля написал уникальный и талантливый композитор Баттулга Галмандах, сообщает пресс-служба Бурятского театра драмы. 
 
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