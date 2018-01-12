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Дома для детей-сирот в Улан-Удэ покрылись плесенью
Общество, 12.01.2018 09:20 Фото:
Нарушения выявлены в домах, построенных для детей-сирот в посёлке Поселье в Улан-Удэ
Сироты заявляют, что получили некачественное жильё. Жители пожаловались, что в их домах плесень, треснувшие стены, не работает вентиляция, сообщает пресс-служба ОНФ по Бурятии.
Дома были сданы в конце 2014 года. Комиссия, которая принимала жильё, нарушений не зафиксировала. Практически сразу, как новосёлы заехали в новые дома, стали видны недоделки. Полы в домах холодные, так как не были утеплены, от окон дует, на стенах появились трещины, печи стали рушиться, а в углах появилась плесень.
Уже несколько лет сироты не могут добиться устранения этих нарушений, но результатов нет. Аналогичная ситуация складывается у сирот из посёлка
Сотниково. Застройщик у этих посёлков один и тот же. В Сотниково дети-сироты многократно обращались и к застройщику, и в минстрой Бурятии, но никто не взял на себя ответственность и не устранил нарушения. Сейчас проблему сирот решает суд.
Гарантийный срок жилья составляет пять лет с момента сдачи, в этот период все выявленные нарушения должен устранять подрядчик.
- Нами был подан в суд коллективный иск от жильцов поселка Сотниково, – сообщил депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев. – В течение нескольких лет им отказывались помочь в министерстве строительства и в министерстве социальной защиты, сироты остались брошенными на произвол судьбы. 11 января уже состоялось первое заседание. Ответчиком признан минстрой Бурятии. Так как застройщик в поселке Поселье и поселке Сотниково один, мы подадим еще один иск и будем добиваться, чтобы в домах устранили все нарушения.
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