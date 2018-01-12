Дома для детей-сирот в Улан-Удэ покрылись плесенью

Уже несколько лет сироты не могут добиться устранения этих нарушений, но результатов нет. Аналогичная ситуация складывается у сирот из посёлкаСотниково. Застройщик у этих посёлков один и тот же. В Сотниково дети-сироты многократно обращались и к застройщику, и в минстрой Бурятии, но никто не взял на себя ответственность и не устранил нарушения. Сейчас проблему сирот решает суд.Гарантийный срок жилья составляет пять лет с момента сдачи, в этот период все выявленные нарушения должен устранять подрядчик.- Нами был подан в суд коллективный иск от жильцов поселка Сотниково, – сообщил депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев. – В течение нескольких лет им отказывались помочь в министерстве строительства и в министерстве социальной защиты, сироты остались брошенными на произвол судьбы. 11 января уже состоялось первое заседание. Ответчиком признан минстрой Бурятии. Так как застройщик в поселке Поселье и поселке Сотниково один, мы подадим еще один иск и будем добиваться, чтобы в домах устранили все нарушения.