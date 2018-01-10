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В Улан-Удэ даст концерт исполнитель «Розового вина» Элджей
Общество, 10.01.2018 11:22
Концерт популярного хип-хоп исполнителя вызвал огромный ажиотаж в Улан-Удэ
В Улан-Удэ 25 февраля в одном из ночных клубов города пройдёт концерт известного хип-хоп исполнителя Элджея. Его песня совместно с Feduk «Розовое вино» стала одним из самых нашумевших хитов 2017 года и принесла исполнителю всероссийскую известность. За год песню прослушали более 200 миллионов раз.
Простое аудио на YouTube набрало больше 54 миллионов просмотров, а клип, выпущенный месяц назад, уже посмотрели почти 35 миллионов раз.
- Музыка Элджея - результат уникального авторского виденья в тандеме с электронным звуком. Его музыка способна увести куда-то далеко, но совсем скоро она приведёт его в Улан-Удэ, - сообщают организаторы.
Среди песен исполнителя такие известные треки как «Hey, Guys», «Минимал», «Рваные джинсы», «Ультрамариновые танцы».
Бронирование билетов уже началось.
У жителей Бурятии новость о предстоящем концерте вызвала ажиотаж.
- Урааааааа, дождались;
- Где можно билеты взять?
- Сейчас можно вип купить? - вовсю интересуются улан-удэнцы.
По информации организаторов, всего за три дня уже было забронировано 938 билетов, в то время вместимость клуба составляет 1200 человек. Подробнее о предстоящем концерте - https://vk.com/allj_uud
Справка:
Элджей, также Allj, настоящее имя - Алексей Узенюк родился 9 июля 1994 года в Новосибирске.
Начинал карьеру с записи нескольких сольных хип-хоп-альбомов. Дебютной работой рэпера стал альбом «Бошки дымятся», выпущенный в 2014 году. В 2016 году вышел альбом Элджея «Катакомбы», который привёл к появлению множества кавер-версий и фанатских нарезок его песен на Ютубе.
В 2017 году выходит совместный клип «Элджей & Кравц - Дисконнект», а за ним следующий полноформатный альбом «Sayonara Boy». Внешний вид Элджея также претерпевает изменения, а новый стиль рэпера становится ближе к стилистике Zef и Die Antwoord. К концу 2017 года на счету Элджея шесть студийных альбомов, последний из которых носит название «Sayonara Boy 3».
Известность пришла к Элджею в 2017 году, когда песня «Розовое вино», записанная вместе с Федуком, стала одним из главных русскоязычных хитов года.
Клип на песню вышел 14 ноября 2017 года и стал причиной конфликта между исполнителями, не разобравшимися с порядком имён в названии видеоролика: изначально клип опубликовал Федук и его имя шло первым в списке исполнителей. Через два дня после публикации клип на Ютубе был заблокирован, набрав до этого момента два миллиона просмотров. Ещё через день ролик был разблокирован, однако теперь первым в списке исполнителей шёл Элджей. Позже Элджей заявил, что причиной блокировки стал не порядок имён исполнителей, а претензии к цветокоррекции в видеоклипе.
Трек «Розовое вино» стал самым популярным в 2017 году, по мнению пользователей социальной сети «ВКонтакте». Популярность песни Элджея и Федука привела к появлению музыкальной пародии в передаче «Вечерний Ургант».
В клипе под названием «Розово-малиновое вино» приняли участие ведущий Иван Ургант, сценарист передачи Александр Гудков, певец Игорь Николаев (автор хита «Малиновое вино»), сам Федук и журналист Юрий Дудь.
В декабре 2017 года Элджей открыл собственный лейбл, в рамках которого начал работать с одесской группой «Чёрное кино», а также выпустил сингл «Минимал».
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