Топ-10 горячих мужчин 2017 года в Бурятии













На проекте он попал в команду известного хореографа Татьяны Денисовой. На шоу Айхан исполняет яркие и чувственные номера. Так, в ноябре



Кроме того, парень часто выкладывает в Интернет фотографии с репетиций и выступлений, а также свои «горячие» снимки. У артиста из Бурятии здесь сформировалась своя армия поклонниц. В социальной сети «ВКонтакте» у него в подписчиках состоят более 2 тысяч человек, в друзьях – свыше 8800 человек. В «Инстаграм» у Айхана почти 71 тысяча подписчиков. На проекте он попал в команду известного хореографа Татьяны Денисовой. На шоу Айхан исполняет яркие и чувственные номера. Так, в ноябре выступление артиста в дуэте со Светланой Макаренко «пробрал до мурашек» ведущую проекта Ляйсан Утяшеву и понравился жюри. Танцоры представили в ходе номера трагичную историю любви. К сожалению, Айхан покинул шоу перед финалом, победу одержал 28-летний хоппер из Санкт-Петербурга Виталий Уливанов.Кроме того, парень часто выкладывает в Интернет фотографии с репетиций и выступлений, а также свои «горячие» снимки. У артиста из Бурятии здесь сформировалась своя армия поклонниц. В социальной сети «ВКонтакте» у него в подписчиках состоят более 2 тысяч человек, в друзьях – свыше 8800 человек. В «Инстаграм» у Айхана почти 71 тысяча подписчиков.









Александр Шмыгин



Александр Шмыгин в списке оказался также неслучайно. Он является экспертом в области фитнеса. Кроме того, мужчина – тренер Школы высшего спортивного мастерства по женской вольной борьбе, крупного фитнес-клуба. Также у него есть звания – мастер спорта по армрестлингу, мастер спорта России международного класса по жиму штанги лежа I-IPA/НАП. У Александра есть и различные дипломы и сертификаты. Можно смело сказать, что он один их тех, кто олицетворяет собой в Бурятии спорт, мужскую красоту и здоровье. Тренер выкладывает в Сеть свои эффектные снимки, мотивирующие посты, а также дает людям бесплатные советы по поводу тренировок в спортзале. Ставим «лайки» и добавляем, безусловно, в свой топ. Александр Шмыгин в списке оказался также неслучайно. Он является экспертом в области фитнеса. Кроме того, мужчина – тренер Школы высшего спортивного мастерства по женской вольной борьбе, крупного фитнес-клуба. Также у него есть звания – мастер спорта по армрестлингу, мастер спорта России международного класса по жиму штанги лежа I-IPA/НАП. У Александра есть и различные дипломы и сертификаты. Можно смело сказать, что он один их тех, кто олицетворяет собой в Бурятии спорт, мужскую красоту и здоровье. Тренер выкладывает в Сеть свои эффектные снимки, мотивирующие посты, а также дает людям бесплатные советы по поводу тренировок в спортзале. Ставим «лайки» и добавляем, безусловно, в свой топ.

















Михаил Апальков



Одним из самых «горячих» парней Бурятии по праву может считаться Михаил Апальков. Он – создатель и исполнитель главной роли в «фильме для взрослых» - «Бурятский жеребец». Съёмки этой ленты



Сам же фильм жители Бурятии в местных кинотеатрах не увидят. Пока остаётся неизвестным, в каких именно городах пройдёт его показ, но улан-удэнцам, возможно, покажут ленту в рамках закрытого показа. Одним из самых «горячих» парней Бурятии по праву может считаться Михаил Апальков. Он – создатель и исполнитель главной роли в «фильме для взрослых» - «Бурятский жеребец». Съёмки этой ленты стартовали в конце прошлого года в Улан-Удэ. Большая часть первого художественного фильма «18+» будет состоять из откровенных сцен, в том числе с элементами БДСМ. Кино выйдет совсем скоро в прокат.Сам же фильм жители Бурятии в местных кинотеатрах не увидят. Пока остаётся неизвестным, в каких именно городах пройдёт его показ, но улан-удэнцам, возможно, покажут ленту в рамках закрытого показа.









Главный же актёр Михаил Апальков также пробует себя в музыке: он записал композицию «Скучно, брат, мне скучно», где зачитывает рэп, а Главный же актёр Михаил Апальков также пробует себя в музыке: он записал композицию «Скучно, брат, мне скучно», где зачитывает рэп, а недавно снял клип на трек . Как оказалось, Михаил – человек разносторонний и творческий. Таким образом, он автоматически становится для представительниц слабого пола ещё неотразимее.







Тимур Базаров



Открытием же года можно назвать второго участника шоу «Танцы» на ТНТ из Бурятии – Тимура Базарова. 22-летний выходец из посёлка Саган-Нур Мухоршибирского района прошёл отборочный тур проекта. Но, к сожалению, молодой человек, пройдя несколько этапов, в прошлом месяце



Отметим, что Тимур во время своих выступлений допускал ошибки. Так, в одном из выпусков он уронил свою партнёршу Теону в ходе номера. Член жюри Мигель обратил внимание на то, что такая ошибка у бурятского танцора не первая. «Он у тебя второй номер лажает. Тебе нормально? Ты его хвалишь каждый раз. Он одну бабу уронил, сейчас с ней. Ну, сколько можно? Может как-то поругать человека, чтобы он ответственность нёс за своего партнёра?» - эмоционально обратился тогда Мигель к Татьяне Денисовой.



Несмотря на то, что он покинул телепроект, Тимур Базаров активно выступает на разных площадках, проводит мастер-классы и радует своих подписчиков в Сети жизнерадостными снимками. Открытием же года можно назвать второго участника шоу «Танцы» на ТНТ из Бурятии – Тимура Базарова. 22-летний выходец из посёлка Саган-Нур Мухоршибирского района прошёл отборочный тур проекта. Но, к сожалению, молодой человек, пройдя несколько этапов, в прошлом месяце покинул телешоу Отметим, что Тимур во время своих выступлений допускал ошибки. Так, в одном из выпусков он уронил свою партнёршу Теону в ходе номера. Член жюри Мигель обратил внимание на то, что такая ошибка у бурятского танцора не первая. «Он у тебя второй номер лажает. Тебе нормально? Ты его хвалишь каждый раз. Он одну бабу уронил, сейчас с ней. Ну, сколько можно? Может как-то поругать человека, чтобы он ответственность нёс за своего партнёра?» - эмоционально обратился тогда Мигель к Татьяне Денисовой.Несмотря на то, что он покинул телепроект, Тимур Базаров активно выступает на разных площадках, проводит мастер-классы и радует своих подписчиков в Сети жизнерадостными снимками.













Алексей Раднаев



«Горячим» и привлекательным можно назвать и танцора из театра «Байкал», который выступал со своим коллективом на федеральном шоу «Танцуют все!» на канале «Россия-1» - Алексея Раднаева. На проекте он стал одним из самых ярких и запоминающихся участников и даже получил здесь не менее колоритное прозвище «Степной волк». Наряду со всеми артистами театра, он выкладывался на передаче по полной. И ему даже



Вернувшись с шоу, брутальный артист из театра продолжает выступать на сцене, а также работает ведущим праздников. Число же подписчиц его официальных страниц в социальных сетях растёт с каждым днем. «Горячим» и привлекательным можно назвать и танцора из театра «Байкал», который выступал со своим коллективом на федеральном шоу «Танцуют все!» на канале «Россия-1» - Алексея Раднаева. На проекте он стал одним из самых ярких и запоминающихся участников и даже получил здесь не менее колоритное прозвище «Степной волк». Наряду со всеми артистами театра, он выкладывался на передаче по полной. И ему даже пришлось ради одного из номеров обрезать свои длинные волосы . Тогда этот факт сильно удивил и впечатлил известных телеведущих Ольгу Шелест и Евгения Папунаишвили.Вернувшись с шоу, брутальный артист из театра продолжает выступать на сцене, а также работает ведущим праздников. Число же подписчиц его официальных страниц в социальных сетях растёт с каждым днем.













Артур Шувалов



Актёра Русского драматического театра Артура Шувалова мы не смогли не включить в наш топ. Он является не только красавчиком, но и талантливым артистом: Шувалов играет во многих постановках театра. К тому же, актёр с удовольствием принимает участие в разных акциях родного учреждения. Например, в ноябре «бестужевцы» Актёра Русского драматического театра Артура Шувалова мы не смогли не включить в наш топ. Он является не только красавчиком, но и талантливым артистом: Шувалов играет во многих постановках театра. К тому же, актёр с удовольствием принимает участие в разных акциях родного учреждения. Например, в ноябре «бестужевцы» отметили всемирный день приветствий . И в рамках этого праздника актёры подарили горожанам пригласительные билеты в театр. Артисты, в том числе и Артур Шувалов, несмотря на холодную погоду, прогулялись по площади Советов, площади Революции и «Арбату».

















Владимир Петренко



«Горячим» мужчиной 2017 года мы посчитали и ведущего Владимира Петренко. Он является настоящим шоуменом: он с успехом проводит значимые мероприятия республики и Улан-Удэ, а также умеет «зажечь» зрителей на различных праздниках. Так, на прошлогоднем индийском фестивале красок «Холи» он «Горячим» мужчиной 2017 года мы посчитали и ведущего Владимира Петренко. Он является настоящим шоуменом: он с успехом проводит значимые мероприятия республики и Улан-Удэ, а также умеет «зажечь» зрителей на различных праздниках. Так, на прошлогоднем индийском фестивале красок «Холи» он задорно прыгнул в толпу , которая радостно подхватила его на руки. Этот момент был заснят на камеру и выложен затем в Интернет. Отметим, что ведущий активен в социальных сетях и выкладывает сюда веселые и интересные фотографии, чем вызывает одобрение со стороны пользователей.

















Алихан Дзе (Алдар Дугарон)



В наш список попал и бурятский рэпер Алихан Дзе. Совсем недавно медиа-бренд #buryad_music составил новогодний топ-5 самых красивых певцов Бурятии. Музыкант Алдар Дугарон занял здесь второе место, уступив пальму первенства Чингису Ли. Надо отметить, что рэпер частенько радует жителей Бурятии своими треками и клипами на свои композиции. Так, в этом году среди молодёжи стал модным В наш список попал и бурятский рэпер Алихан Дзе. Совсем недавно медиа-бренд #buryad_music составил новогодний топ-5 самых красивых певцов Бурятии. Музыкант Алдар Дугарон занял здесь второе место, уступив пальму первенства Чингису Ли. Надо отметить, что рэпер частенько радует жителей Бурятии своими треками и клипами на свои композиции. Так, в этом году среди молодёжи стал модным «летний» видеоролик на песню «Davtalare» . Исполняют композицию Alihan Dze (Алдар Дугарон) и его 14-летняя подопечная Miralza (Татьяна Шагдарова).













Вместе с ростом известности работ Алдара растёт и его личная популярность. Мы не смогли пройти мимо этого обстоятельства и включили его в наш «горячий» топ. Вместе с ростом известности работ Алдара растёт и его личная популярность. Мы не смогли пройти мимо этого обстоятельства и включили его в наш «горячий» топ.









Алексей Иванов



Харизматичный спортсмен из Бурятии привлёк внимание многих жителей региона в уходящем году. 7 июля Улан-Удэ принял турнир Fight Night Global 70. Главной встречей соревнований назывался поединок российского бойца, самбиста из Бурятии Алексея Иванова и бразильца Русимара Палхареса. Однако схватка оказалась короткой – через 36 секунд бразильский боец провёл болевой удар на ногу, и победу отдали ему. Харизматичный спортсмен из Бурятии привлёк внимание многих жителей региона в уходящем году. 7 июля Улан-Удэ принял турнир Fight Night Global 70. Главной встречей соревнований назывался поединок российского бойца, самбиста из Бурятии Алексея Иванова и бразильца Русимара Палхареса. Однако схватка оказалась короткой – через 36 секунд бразильский боец провёл болевой удар на ногу, и победу отдали ему.













После турнира Алексей После турнира Алексей оказался под градом критики . Спортсмен в свою очередь посчитал её «странной». В Сети он довольно эмоционально высказался по поводу всей ситуации, пояснив, что его противник – «очень крепкий парень», и Русимар в бою «сделал то, что умеет лучше всего». Между тем, он не утратил своих позиций и по-прежнему считается одним из самых сильнейших и титулованных спортсменов Бурятии. Поэтому известный боец включен в наш «самый-самый» список.









Алагуй Егоров



Алагуй Егоров уверенно входит в различные списки самых красивых звёзд Бурятии на протяжении уже нескольких лет. Молодой человек является композитором, исполнителем и аранжировщиком. В этом году Алагуй Алагуй Егоров уверенно входит в различные списки самых красивых звёзд Бурятии на протяжении уже нескольких лет. Молодой человек является композитором, исполнителем и аранжировщиком. В этом году Алагуй презентовал новый клип китайского певца Дашазэгбын Дандара «Биде хоёрой хабар» («Наша с тобой весна»). Он сочинил музыку, текст же песне написала Нина Артугаева.













В разное время Егоров презентовал клипы с призывом спасти Байкал (2016), шуточный клип на песню «Аниргуй бай», писал музыку к песням других популярных бурятских исполнителей. Притягательным в глазах девушек Алагуя делает, наверное, и тот факт, что он пробовал заниматься и политической деятельностью – выдвигал свою кандидатуру в депутаты Народного Хурала, Горсовета в 2013, 2014 годах.



Сейчас, по всей видимости, музыкант живёт в Хулунбуире, в Китае.

В разное время Егоров презентовал клипы с призывом спасти Байкал (2016), шуточный клип на песню «Аниргуй бай», писал музыку к песням других популярных бурятских исполнителей. Притягательным в глазах девушек Алагуя делает, наверное, и тот факт, что он пробовал заниматься и политической деятельностью – выдвигал свою кандидатуру в депутаты Народного Хурала, Горсовета в 2013, 2014 годах.Сейчас, по всей видимости, музыкант живёт в Хулунбуире, в Китае.





Пожалуй, танцор Айхан Шинжин является одним из главных ньюсмейкеров 2017 года. Он принял участиев популярном шоу «Танцы» на ТНТ, с успехом проходя достаточно сложные туры конкурса. Напомним, 27-летний артист из Бурятии Айхан Шинжин уже во второй раз покоряет сцену этого телепроекта. Впервые он появился на втором сезоне шоу в 2015 году. В этом сезоне уже в отборочном туре он уверенно заявил, что «стопудово» попадёт в 20-ку сильнейших танцоров страны. И как признавался сам Айхан, его мечта - «чтобы моё имя до конца планеты оказалось в истории искусства».