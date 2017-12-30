В Бурятии полицейские прокатили Деда Мороза на санях

Жителей республики позабавила необычная поездка



В Сети появилось видео с проезжающим на санях Дедом Морозом в Бурятии. Во время поездки сказочный персонаж сидит в санях, которые прицеплены к машине сотрудников полиции.



Проезжая мимо жителей республики, Дед Мороз помахал им и пожелал удачи в Новом году.



Пользователи Сети положительно оценили поездку сказочного персонажа.

