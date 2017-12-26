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В Улан-Удэ начались новогодние представления
Общество, 26.12.2017 18:38
Основное празднование Нового года состоится 31 декабря на Площади Советов, где пройдёт шоу у главной городской ёлки и одним из самых ярких номеров станет «Собачий фристайл» с собаками кинологического центра «Регион 03»
В преддверии Нового года Комитет по культуре Администрации Улан-Удэ и муниципальные учреждения культуры подготовили ряд мероприятий.
С 20 декабря во всех домах культуры города стартовали Новогодние представления и спектакли не только для детей, но и для взрослых. В отдалённых микрорайонах и центральных площадках Улан-Удэ традиционно состоятся праздничные мероприятия и торжественные открытия ледовых городков и ёлок.
С 18 по 29 декабря ДК «Авиатор» приглашает на сказочное театрализованное представление «Новогодние тролли в цветочном лесу». Справки по телефону: 22-65-28.
С 24 по 29 декабря в КДЦ «Заречный» проходит театрализованная концертно-игровая программа «Новый год в Зазеркалье». Вниманию юных зрителей будут представлены яркие концертные выступления в исполнении участников детских творческих коллективов КДЦ «Заречный» и зажигательная игровая программа «Новогодняя география» и «Кривые зеркала». Телефон для справок: 22-45-66.
С 20 по 28 декабря 2017 годав МАУ СКЦ «Кристалл» проходят показы Новогодней сказки для детей «БуратиНовый год». Зрителей ждут любимые герои, захватывающий сюжет, позитивные эмоции, игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Телефон для справок: 26-65-88.
С 22 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года в МАУ «Городской культурный центр» пройдёт сказка – представление «Невероятные приключения Авроры в новогоднюю ночь». Зрителей ждёт невероятная история, полная тайн, загадок и опасностей, где Авроре предстоит встретить не только трудности на пути, но и новых преданных друзей в борьбе с силами зла. Телефон для справок: 26-74-12.
С 26 декабря 2017 года по 30 декабря 2017 года в КДЦ «Рассвет» пройдёт детский спектакль «Наша Маша и волшебный орех». Телефон для справок: 25-79-05.
25 декабря в 17.00 в ДК «Забайкальский» будет представлена премьера сказки «Новый год в подводном царстве». Телефон для справок: 29-01-30.
28 декабря в 14.00 в ДК имени Вагжанова состоится новогодняя шоу-программа «Миссия Новый год». Телефон для справок: 44-44-06.
Открытие зимнего сезона состоится и в двух парках нашего города: в парке Юбилейном - 16 декабря, в парке имени Орешкова - 17 декабря.
Музей истории города ждет горожан на встречу Нового года и Рождества по купеческим традициям. Познавательные интерактивные занятия с увлекательными мастер-классами для детей и взрослых, старорусский Дед Мороз – дедушка Николай, рождественские обычаи Дома Голдобинах и многое другое погрузят участников занятий в атмосферу дореволюционных ёлок Верхнеудинска. Интерактивные занятия пройдут с 11 по 28 декабря по предварительной записи.
Накануне встречи Нового года в муниципальных библиотеках города откроются Мастерские Деда Мороза по изготовлению новогодних игрушек, снежинок и других поделок. По отдельному плану в библиотеках пройдут праздничные новогодние программы для детей, а 4 января 2018 года в Центральной городской библиотеке имени ИсаяКалашникова состоятся Рождественские встречи для взрослой аудитории
Основное празднование Нового года состоится 31 декабря на Площади Советов, где пройдёт новогодняя шоу-программа у главной городской ёлки.
Гостей на празднике ждёт не только традиционное театрализованное представление и концертная шоу-программа, но и увлекательные интерактивные игры для детей с розыгрышем сладостей, новогодних призов и сувениров.
Праздничную шоу-программу откроет театрализованный пролог, который поможет окунуться всем зрителям в атмосферу настоящего волшебства и зимней сказки.
После театрализованного действия на сценической площадке состоится концертная программа с участием любимых артистов и коллективов нашего города: ТНМиТ «Забава», ТСТ «Угол зрения», ТСТ «Созвездие», детские коллективы «Ирис» и «Цветики». Горожан порадуют выступления известных солистов - это Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, вокально-эстрадная группа «Лаккитон», Анна Комолова. Артисты исполнят новогодние ретро-хиты и хиты уходящего года.
Одним из самых ярких номеров концертной программы станет «Собачий фристайл», в котором примут участие настоящие собаки кинологического центра «Регион 03».
Финальным номером шоу-программы станет общий хоровод вокруг ёлки с участниками театрализации. Завершится праздничная программа музыкальным фейерверком, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
На следующий день, 1 января, пройдёт повтор программы для тех, кто не смог по каким-либо посетить новогоднюю шоу-программу.
После пройдёт игровая программа для детей с участием весёлых аниматоров от культурно-досуговых учреждений с розыгрышем призов, сладостей и сувениров.
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