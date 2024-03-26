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Глава Бурятии сообщил о субсидиях на создание зарядок для электрокаров

Глава Бурятии сообщил о субсидиях на создание зарядок для электрокаров
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Предпринимателям смогут возместить до 60% стоимости

В 2024 году в Бурятии впервые выделят субсидии на строительство зарядных станций для электромобилей.

- Предприниматели, решившие построить такие станции, смогут получить субсидии на закупку оборудования и технологическое присоединение. Максимальная сумма субсидии на одну зарядную станцию составит 60% от её фактической стоимости, но не более 1,86 млн рублей. Операторы также смогут получить деньги на техническое присоединение станции к электросетям – 30% от платежа, но не более 900 тысяч рублей, - сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Для получения субсидии поставлен ряд условий:

- устанавливаемая станция должна быть только быстрой зарядки российского производства;
- станция должна обеспечивать одновременную зарядку двух электрокаров;
- получатель субсидии обязан обеспечить работу установленной электрозаправочной станции в течение 5 лет и гарантировать её круглосуточную работу.

Сегодня в Бурятии уже работают 18 электрозаправочных станций. «Учитывая, что из года в год количество электрокаров только растет, уверены, что такие заправочные станции будут очень востребованы», - добавил Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Dailу», господдержка стала возможной благодаря включению республики в конце 2023 года в федеральный пилотный проект госпрограммы «Развитие энергетики». Тогда отмечалось, что несмотря на то, что любителей автокаров с каждым годом в Бурятии становится больше, одним из сдерживающих факторов покупки такого автомобиля является как раз отсутствие развитой инфраструктуры. Поэтому, чтобы стимулировать предпринимателей инвестировать в этот бизнес, и был разработан механизм субсидирования.

Справка:

Шесть электрозаправочных станций расположены в Улан-Удэ на площадках торговых центров и автозаправочных станциях: ТРЦ «Кэпиталл молл», ТРЦ «Пионер», ТРЦ «Мёд», АЗС «Роснефть» (ул. Бабушкина,156), АЗС «Роснефть» (мкр. Солдатский, ул. Мелиораторов,27), Культурно-спортивный комплекс.

Ещё 10 установлены во дворах домов (в п. Энергетик, вблизи дома 44, на ул. Ключевская, 72, ул. Жердева, д. 102, ул. Терешковой 2, мкр. 111, д. 14, ул. Кабанская, д. 16а, ул. Революции 1905 г. 104г, ул. Октябрьская 1, ул. Норильская 14, ул. Чкалова 11).

Две станции находятся на федеральной дороге Р-258 «Байкал» в Бабушкине (77 км) и селе Тресково (ул. Горбова 149 а).
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