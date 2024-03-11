Бурятия вошла в число самых закредитованных регионов России

У соседей дела лучше

Наименее закредитованными регионами России являются республики Северного Кавказа, а также Крым, а самый высокий уровень закредитованности – в Туве и Калмыкии. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

В России объём задолженности по кредитам населения перед банками на 1 февраля 2024 года составляет 33 триллиона рублей, за последние 12 месяцев он вырос на 23,5%, или на 6,4 триллиона рублей. Для сравнения в 2019 году задолженность по кредитам физических лиц была менее 15 триллионов рублей.

Бурятия расположилась по итогам 2023 года на 68 месте. Объём задолженности перед банками в среднем на одного человека в республике составляет 477,9 тысяч рублей. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой средней зарплаты в РБ - 72,4%.

Гораздо лучше дела у соседей. Иркутская область в рейтинге на 35 месте. При этом задолженность на одного человека выше, чем в Бурятии, - 489,9 тысяч рублей. Но вот соотношение долга и годовой зарплаты - всего 64,4%.

Забайкальский край на 37 месте. Долг – 466,4 тысяч рублей. Соотношение – 64,9%.

Как сообщал «Байкал-Daily», по итогам 2020 года Бурятия занимала 62 место в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения. А за 2019 год находилась в середине списка - на 48 месте. По итогам 2021 года Бурятия располагалась на 65 месте, а по итогам 2022 года - на 63.

По минималке

В числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северного Кавказа и другие регионы Юга России. Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 14,9%. Долговая нагрузка в регионе хоть и растет (годом ранее было 12,2%), однако остается намного ниже других регионов.

На второй строчке расположился Крым с результатом 29,5%. На третьем и четвертом местах находятся два других Северо-Кавказских региона: Чечня и Дагестан, где этот показатель составляет 30,1% и 30,7% соответственно.

Замыкает первую пятерку другой крымский регион - Севастополь. В этом городе федерального значения соотношение ссудной задолженности и годовой средней зарплаты находится на уровне 31,9%.

Закредитованы донельзя

Очень большой уровень закредитованности наблюдается в двух субъектов России - Туве и Калмыкии. Как свидетельствуют исследования, Тува в последние годы характеризовалась очень быстрым ростом ссудной задолженности. Теперь этот регион занимает последнее место с достаточно существенным отрывом.

Индикатор долговой нагрузки в этом регионе находится на уровне 149,4% (годом ранее было 98,6%), а у второго региона с конца рейтинга - Калмыкия - 133,9%. С большим отрывом от последних двух мест, но также достаточно высокая закредитованность наблюдается в Тюменской области, Адыгее и в Удмуртии. У этих трех регионов соотношение долга и зарплат приближается к 100%.

Долги растут

В целом за последние пять лет долги населения России перед банками удвоились. По оценкам аналитиков РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 84 тысячи, до 439 тысяч рублей.

Расчет уровня закредитованности населения в регионах произведен экспертами РИА Новости на основе данных Центробанка России и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объем кредитов взят из статистики ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения – из статистики Росстата.