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Бурятия в середине рейтинга регионов по уровню закредитованности населения

Бурятия в середине рейтинга регионов по уровню закредитованности населения
Общество,  Фото:pixabay.com
Объём задолженности перед банками в среднем на одного человека в республике - 246,6 тысяч рублей

За последний год объём задолженности населения России по кредитам вырос на 13%, при этом наименее закредитованными оказались жители южных регионов, Крайнего Севера и Москвы, а для Калмыкии этот показатель в восемь раз выше, чем для Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по уровню закредитованности населения. Он свидетельствует, что ситуация с долговой нагрузкой в разных регионах неоднородна: отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 10,3 до 86,2%.

Уровень закредитованности рассчитывался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты. Объем кредитов брался из статистических данных ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения — из статистики Росстата.

Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние за 12 месяцев (с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020-го), а задолженность по банковским кредитам бралась на 1 сентября 2020-го. В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.

С минимальной закредитованностью 

Лидеры рейтинга — регионы с минимальной закредитованностью — сосредоточены в основном на юге России. Первое место, как и прежде, занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 10,3%.

Низкая закредитованность в этом регионе, по мнению аналитиков, может быть связана с относительно слабой развитостью банковских сервисов и, как следствие, невысокой доступностью кредитов.

В первую пятерку вошли также Крым, Чечня, Дагестан и Севастополь. В этих регионах уровень закредитованности не превышает 20%, что заметно ниже, чем в среднем по России. Такой показатель можно объяснить теми же причинами, что и у лидера.

Самые закредитованные

Наиболее значительный уровень закредитованности наблюдается в Калмыкии, Туве и Курганской области. Калмыкия занимает в рейтинге последнее место с большим отрывом: индикатор долговой нагрузки здесь составляет 87%, тогда как у Тувы — 76%, у Курганской области — 73%.

Также в пятёрку самых закредитованных входят Оренбургская область и Чувашская республика.

Что касается Бурятии, то она занимает в рейтинге 48 место. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2020 году составляет 58,0%, объём задолженности перед банками в среднем на одного человека - 246,6 тысяч рублей, изменение задолженности на одного человека за 12 месяцев - 32,2 тысяч рублей.  




кредиты
 
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