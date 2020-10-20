Бурятия в середине рейтинга регионов по уровню закредитованности населения



Лидеры рейтинга — регионы с минимальной закредитованностью — сосредоточены в основном на юге России. Первое место, как и прежде, занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 10,3%.



Низкая закредитованность в этом регионе, по мнению аналитиков, может быть связана с относительно слабой развитостью банковских сервисов и, как следствие, невысокой доступностью кредитов.



В первую пятерку вошли также Крым, Чечня, Дагестан и Севастополь. В этих регионах уровень закредитованности не превышает 20%, что заметно ниже, чем в среднем по России. Такой показатель можно объяснить теми же причинами, что и у лидера.



Самые закредитованные



Наиболее значительный уровень закредитованности наблюдается в Калмыкии, Туве и Курганской области. Калмыкия занимает в рейтинге последнее место с большим отрывом: индикатор долговой нагрузки здесь составляет 87%, тогда как у Тувы — 76%, у Курганской области — 73%.



Также в пятёрку самых закредитованных входят Оренбургская область и Чувашская республика.



Что касается Бурятии, то она занимает в рейтинге 48 место. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2020 году составляет 58,0%, объём задолженности перед банками в среднем на одного человека - 246,6 тысяч рублей, изменение задолженности на одного человека за 12 месяцев - 32,2 тысяч рублей.











За последний год объём задолженности населения России по кредитам вырос на 13%, при этом наименее закредитованными оказались жители южных регионов, Крайнего Севера и Москвы, а для Калмыкии этот показатель в восемь раз выше, чем для Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по уровню закредитованности населения. Он свидетельствует, что ситуация с долговой нагрузкой в разных регионах неоднородна: отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 10,3 до 86,2%.Уровень закредитованности рассчитывался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты. Объем кредитов брался из статистических данных ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения — из статистики Росстата.Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние за 12 месяцев (с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020-го), а задолженность по банковским кредитам бралась на 1 сентября 2020-го. В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.