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В Бурятии определят лучших экспортёров

В Бурятии определят лучших экспортёров
Экономика,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 15 апреля

Открыт приём заявок на конкурс «Лучший экспортёр года Республики Бурятия». Победители республиканского этапа примут участие в окружном этапе конкурса в Дальневосточном федеральном округе. А лучшие в ДФО попадут во всероссийский финал по соисканию премии «Экспортёр года».

- Наши экспортёры ежегодно занимают призовые места на окружном и всероссийском этапах конкурса. В прошлом году Бурятия стала лидером в Дальневосточном федеральном округе, наши предприниматели заняли сразу 13 призовых мест, - рассказал председатель комитета внешних связей министерства экономики РБ Игорь Хальбаев. - Ежегодно увеличивается количество номинаций, в 2024 году добавлена новая номинация – «Лучший экспортёр в сфере электронной торговли».

Конкурс проводится отдельно для крупного бизнеса и представителей МСП, участие в нем бесплатное. Для участия необходимо подать заявку до 15 апреля по адресу: Haludorova.D@mecn.govrb.ru и заполнить анкету на сайте конкурса. Об этом сообщает министерство экономики РБ.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия конкурс экономика бизнес экспорт

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