Стало известно, сколько московских «квадратов» смогут купить улан-удэнцы

Ради крошечной студии в столице им придётся расстаться с квартирой за 6 с лишним миллионов



Любопытное исследование провели представители федерального портала «Мир квартир». Они выяснили, сколько «квадратов» жилья получится купить в Москве, если продать свою квартиру на «вторичке».



Специалисты изучили цены на апартаменты в 69 крупнейших городах – с населением более 300 тысяч человек (включая Подмосковье и Ленинградскую область). Самое выигрышное положение оказалось у тех, кто владеет недвижимостью в Сочи. Продав жильё, которое стоит в среднем 11 миллионов 516 тысяч, они смогут приобрести в российской столице небольшую однушку площадью в 35 квадратных метров. Петербуржцам достанется более тесная – на 33 кв. м.



Жители остальных городов в лучшем случае смогут позволить себе студию. Приехавшие из Владивостока, Севастополя, Симферополя и Казани – на 26 «квадратов», из Подмосковья и Махачкалы – на 24, Якутска – на 23, а из Сургута – на 22 кв. м.



В Улан-Удэ квартира в старом доме стоит в среднем 6 миллионов 270 тысяч. Если продать такую, можно стать обладателем 19,2 кв. м. в Москве. Читинцам и иркутянам достанется чуть больше – 20,9 и 21, 1 «квадрата» соответственно.



У жителей Нижнего Тагила на свои 3 276 547 рублей получится приобрести всего 10 «квадратов» – то есть небольшую комнатку в коммуналке. Ну или оплатить треть маленькой однушки.



На деньги, вырученные от сделки со своим жильём, средний россиянин обзаведётся в столице 18 квадратными метрами – это крошечная студия. Чтобы стать хозяином полноценной однокомнатной квартиры, нужно продать две в родном городе.



- В прошлом году такой среднестатистический россиянин мог приобрести в Москве всего 17 метров, а в 2024-ом возможности возросли на целый «квадрат». Цены в городах, где они были самыми низкими, росли опережающими столицу темпами. Теперь, например, у тагильчанина есть возможность приобрести на полтора «квадрата» больше, чем года назад, зато покупательная способность сочинцев и петербуржцев упала на 2 квадратных метра, – пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

