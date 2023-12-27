Стало известно, кто в Бурятии может зарабатывать по сто с лишним тысяч в месяц



Эксперты российской платформы Head Hunter выяснили, кому в Бурятии в уходящем 2023 году предлагали самые высокие зарплаты. Они проанализировали более 29 тысяч вакансий, размещённых на сайте hh.ru за 12 месяцев. Оказалось, что наиболее «доходные» – в основном руководящие должности. Для более корректного сравнения авторы исследования разделили позиции из сферы высшего и среднего менеджмента.



Возглавили рейтинг представители строительной сферы. Первое место – у руководителей строительных проектов, которым в 2023-ем были готовы платить в среднем по 170 тысяч рублей в месяц, что, однако, на 20 000 меньше, чем годом ранее.



Вторая позиция – у начальников производства с медианной заработной платой в 85 000 рублей, третья – у руководителей отделов продаж (82 100 рублей, +10 800 к 2022 году).



Четвёртые в списке на рынке топ-менеджмента – руководители проектов (60 тысяч), пятые – руководители отделов клиентского обслуживания (51 900).



Из позиций, которые, как правило, не подразумевают управление большой командой, самой высокооплачиваемой оказалась работа геодезиста – в среднем 156 800 рублей (за год + 16 800 рублей). Далее идут машинисты (141 000), прорабы и геологи (по 140 000).







- При этом у представителей строительной сферы медианная зарплата за год выросла на 28 300 рублей, а у исследователей горных пород осталась на уровне прошлого. Замыкают пятёрку самых «дорогих» НЕ руководителей механики – 138 000 рублей, что на 11 700 меньше, чем годом ранее, – рассказали в Head Hunter.