На Дальнем Востоке предприятия-банкроты погасили долги по зарплате на 223 млн

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Бурятия остаётся в числе регионов, где имеются долги на предприятиях-банкротах



Прокуратура в регионах Дальневосточного федерального округа добилась выплаты долгов по заработной плате на предприятиях-банкротах на общую сумму свыше 223 млн рублей. Это более 70% от общего размера задолженности (275 млн рублей), сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.



Отмечается, что за счёт обеспечения реализации конкурсной массы и привлечения к погашению долгов учредителей предприятий защищены трудовые права свыше 2 тысяч граждан.



В том числе в Хабаровском крае погашена задолженность перед работниками на сумму 79,6 млн руб., Приморском крае – 54,7 млн руб., Сахалинской области – 52,9 млн руб., Республике Саха (Якутия) – 21 млн руб.



По требованию прокуратуры 160 работников ПАО «Хабсудмаш» в Хабаровском крае получили причитающиеся им выплаты, образовавшиеся в августа 2020 г., на сумму 51,3 млн руб.



В Приморском крае по мерам реагирования прокуроров погашена задолженность, которая образовалась в 2020 году, перед 126 работниками ООО «Промышленный парк Уссурийский» на общую сумму порядка 26 млн руб.



Восстановлены права 260 бывших работников организаций-банкротов ООО «Лермонтовский ГОК» и ФГУП «ГИПРОНИИ ДВО РАН» (долг – с августа 2018 года), которым выплачен долг на общую сумму 28,7 млн руб.



В Республике Саха (Якутия) принятые меры способствовали погашению с начала года задолженности перед 100 работниками обанкротившихся 10 обществ на общую сумму 21 млн руб., в том числе асфальтобетонного завода АО «Строительное управление – 888», задолженность которого погашена за счет оплаты дорожных работ по муниципальным контрактам



В Сахалинской области восстановлены права на оплату труда более 100 работников СПК «Сахалинский», МУП «Томари», находящихся в стадии банкротства.



Долги на предприятиях-банкротах сохраняются в восьми регионах округа: свыше 35 млн рублей в Приморском и Хабаровском краях, более 19 млн рублей в Забайкалье и Бурятии, 11,4 млн рублей – в Сахалинской области, 6,3 млн рублей – на Камчатке и 2,1 млн рублей в ЕАО.



