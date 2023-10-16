В масштабное преображение центра Улан-Удэ потребуются миллиардные вливания









На минувшей неделе на официальном сайте правительства РБ



На реализацию грандиозного проекта отвели 10 лет с момента заключения соответствующего договора о комплексном развитии территории, и это – предельный срок. Работы разделили на два этапа. Первый – проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов новых жилых домов общей площадью не менее 85 тысяч квадратных метров. Он займёт шесть лет. Второй, рассчитанный на четыре года – возведение объектов жилого назначения ещё на 115 тысячах «квадратов» в составе многоквартирных домов.



За заключение договора будет отвечать Минстрой РБ. Он же рассмотрит и согласует необходимую документацию. Минимущества займётся вопросами, связанными с изъятием земель, а комитет государственной охраны объектов культурного наследия правительства РБ – вышеупомянутыми историческими постройками. Минсоцзащиты назначили ответственным за будущие соцобъекты, Минздрав – на поликлинику, Минспорта – за площадки для занятий спортом и т. д. А мэрия возьмёт на себя строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры.



В постановлении говорится, что в центральной части разрешено строительство домов до 16 этажей и предельной высотой до 55 метров. Озеленить должны по крайней мере 10% всей территории. Минувшей весной президент страны Владимир Путин одобрил мастер-план, благодаря которому в центре Улан-Удэ построят международный межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея РБ и театра «Байкал» и обустроят набережную. В итоге эта территория преобразится до неузнаваемости. Кроме того, там появится новый современный квартал, ради которого придётся снести десятки жилых домов. Большинство проживающих там людей уже согласились на переезд.На минувшей неделе на официальном сайте правительства РБ опубликовали постановление за подписью главы республики Алексея Цыденова. Под будущую застройку отвели площадь в 35 с лишним гектаров. Утвердили власти и перечень объектов, подлежащих сносу, реконструкции или сохранению. Всего их в списке 249. Есть ещё 13 старинных домов, которые пообещали не демонтировать.На реализацию грандиозного проекта отвели 10 лет с момента заключения соответствующего договора о комплексном развитии территории, и это – предельный срок. Работы разделили на два этапа. Первый – проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов новых жилых домов общей площадью не менее 85 тысяч квадратных метров. Он займёт шесть лет. Второй, рассчитанный на четыре года – возведение объектов жилого назначения ещё на 115 тысячах «квадратов» в составе многоквартирных домов.За заключение договора будет отвечать Минстрой РБ. Он же рассмотрит и согласует необходимую документацию. Минимущества займётся вопросами, связанными с изъятием земель, а комитет государственной охраны объектов культурного наследия правительства РБ – вышеупомянутыми историческими постройками. Минсоцзащиты назначили ответственным за будущие соцобъекты, Минздрав – на поликлинику, Минспорта – за площадки для занятий спортом и т. д. А мэрия возьмёт на себя строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры.В постановлении говорится, что в центральной части разрешено строительство домов до 16 этажей и предельной высотой до 55 метров. Озеленить должны по крайней мере 10% всей территории.

В столице Бурятии объявили аукцион для определения компании, которая займётся возведением современного жилого квартала в исторической части города. Всю документацию уже разместили на портале ГИС Торги. Заявки на участие принимают до 7 ноября, а подрядчика определят не позднее 1 декабря.Речь идёт об участке площадью в 35 гектаров, расположенном в границах улиц Профсоюзная, Смолина и Кузнечная.- Для участия в аукционе допускаются организации, на банковском счёте которых числится не менее 550 миллионов рублей. В реализацию проекта застройщик должен вложить 18 миллиардов, – рассказали в управлении комплексного развития территорий РБ.Победителю торгов предстоит разработать проект планировки территории. После его обсудят вместе с жильцами домов, попадающих в границы КРТ.- Затем подрядчик сможет приступить к расселению и сносу жилых и нежилых объектов, – пояснил зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.